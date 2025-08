MUSE. Agosto sotto le stelle: in arrivo le Perseidi 

Agosto è uno dei mesi per eccellenza per alzare lo sguardo verso il cielo e osservare le stelle. Il protagonista assoluto sarà lo sciame meteorico delle Perseidi, le celebri "stelle cadenti" della notte di San Lorenzo, che quest'anno avrà il picco nella notte tra il 12 e il 13 agosto.

Alla Terrazza delle Stelle, osservatorio astronomico del MUSE situato alle Viote del Monte Bondone e riconosciuto dall’UNESCO come sito “collegato al cielo”, sono in programma tre serate – 10, 11 e 12 agosto – per vivere questo fenomeno con l’aiuto di esperte ed esperti MUSE.

Le stelle più attese

Tornano le notti stellate più attese dell’anno. E la Terrazza delle Stelle, sede territoriale MUSE a 1.600 metri di quota sul Monte Bondone, si prepara a una tre giorni di osservazioni astronomiche.

La rassegna prende il via domenica 10 agosto, in occasione della tradizionale Notte di San Lorenzo. Dalle 11.30 sarà possibile degustare i prodotti tipici locali presso gli stand gastronomici a cura della Pro Loco Monte Bondone, mentre alle 20.00 il cielo stellato farà da scenografia al concerto del Coro Lirico Verdi di Bolzano, per un incontro unico tra arte e natura. A conclusione del concerto, tutti a caccia di stelle cadenti.

Lunedì 11 e martedì 12 agosto, dalle 21 alle 24, si continuerà a osservare il cielo: grazie ai telescopi del MUSE e alla presenza di astronome e astronomi, il pubblico potrà osservare da vicino pianeti, galassie e nebulose, oltre allo spettacolo delle meteore. Quest’anno la Luna illuminerà il cielo, rendendo meno visibili le meteore più deboli. Ma il consiglio delle esperte ed esperti è di non scoraggiarsi: nelle ore più buie, e lontano da luci artificiali, saranno visibili molte scie luminose.

In merito Christian Lavarian, responsabile Astronomia del MUSE, spiega: “Le meteore sono frammenti rocciosi rilasciati da comete e asteroidi che, entrando nell’atmosfera terrestre a grande velocità, bruciano per attrito producendo una caratteristica scia luminosa. Anche se chiamate ‘stelle cadenti’, non hanno nulla a che vedere con le stelle vere e proprie. La Luna con la sua luminosità sarà un po’ d’intralcio, ma lo spettacolo non mancherà sicuramente”.

Le attività astronomiche proposte dal MUSE sono a cielo aperto, in una zona con poco inquinamento luminoso: perfetta per l’osservazione della volta celeste tanto da ricevere dall’UNESCO la menzione di “luogo connesso al cielo”. L’osservatorio si trova a 1.600 metri di quota: si consiglia di portare abbigliamento caldo e teli. In caso di maltempo gli eventi potrebbero essere annullati o modificati.

Tra teatro e musica: gli altri appuntamenti della Terrazza

Nel mese di agosto la Terrazza delle Stelle propone, inoltre, una doppia rassegna dove i linguaggi di musica e teatro si uniscono a quelli dell’astronomia:

Teatro delle Stelle – 13, 20 e 27 agosto 2025, dalle 21 alle 23 | Serate magiche pensate per i più piccoli (età consigliata 4–8 anni), con racconti ispirati ai miti e alle costellazioni dell’antica Grecia, osservazioni guidate del cielo e momenti di gioco e scoperta.

Musica delle Stelle – 29 agosto 2025, dalle 20 alle 23 | Una serata unica dove la musica dal vivo accompagna l’osservazione del cielo. Il quintetto di fiati “Orobie” si unisce all’attore Oreste Castagna per lo spettacolo “Fiabe dal Bosco”.

Non solo meteore: il 7 settembre l’eclissi totale di Luna

Il cielo estivo proseguirà con un altro spettacolo astronomico: l’eclissi totale di Luna del 7 settembre. Dalle 20.30, il nostro satellite entrerà nell’ombra della Terra, tingendosi di rosso nella fase di totalità, visibile a occhio nudo a partire dal suo sorgere a sud-est. La fase più intensa durerà circa un’ora.

(Fonte: MUSE)