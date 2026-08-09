Ferragosto 2026, le vacanze dei trentini: una settimana costa fino a 3.500 euro

I trentini non rinunciano alle vacanze di Ferragosto, ma diventano più prudenti, riducono la durata dei soggiorni e tengono maggiormente sotto controllo il budget. È il quadro che emerge dalla rilevazione di Fiavet Trentino Alto Adige tra agenzie di viaggio e tour operator del territorio.

Le due settimane centrali di agosto continuano a registrare una buona tenuta, mentre considerando l’intera estate i volumi risultano leggermente inferiori rispetto alle aspettative iniziali. La durata tipica della vacanza si è ormai assestata attorno ai sette giorni.

Per una famiglia composta da due adulti e un bambino, le agenzie stimano una spesa media compresa tra 2.500 e 3.500 euro.

«Il consumatore è attento e cauto, non vuole rinunciare alle vacanze ma gestisce il proprio budget con grande pragmatismo», osserva la presidente di Fiavet Trentino Alto Adige Sandra Paoli. Si riduce anche il tempo che intercorre tra decisione e prenotazione: non necessariamente per inseguire il last minute, ma per attendere maggiori certezze economiche e internazionali prima di confermare la partenza.

Tra le destinazioni balneari più richieste dai trentini figurano le isole greche, la Spagna e in particolare le Baleari, l’Egitto e il Mar Rosso. Sul fronte italiano continuano a essere molto richieste Puglia e Sardegna.

Resistono anche i grandi tour europei, con Scandinavia, Islanda, Regno Unito, Olanda e Francia, mentre iniziano ad affacciarsi viaggi più particolari, dai soggiorni nei ranch statunitensi agli itinerari in Mongolia. Crescono inoltre le vacanze multigenerazionali, con nonni, genitori e figli che partono insieme.

Fiavet segnala infine un’attenzione crescente alle garanzie offerte dai pacchetti turistici e alla corretta documentazione necessaria per partire.

Proprio quest’ultimo punto merita particolare attenzione nell’estate 2026. Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non è infatti più valida per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Chi deve partire all’estero deve quindi verificare per tempo di disporre di una Carta d’identità elettronica valida per il Paese di destinazione o del passaporto richiesto.