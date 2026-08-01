Vacanze 2026. “18,7 milioni di italiani hanno programmato una vacanza ad agosto”

“Sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno, con molti che puntano a lasciare le città per sfuggire alle ondate di caldo che stanno interessando il Paese”.

È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè diffusa nel primo fine settimana da bollino rosso sulle autostrade, che segna l’avvio del grande esodo estivo dopo giorni caratterizzati da temperature elevate e violenti eventi atmosferici, a partire dalle grandinate.

Tra chi partirà, la quota maggiore (28%) trascorrerà fuori casa da quattro giorni a una settimana, mentre il 25% resterà in vacanza da una a due settimane. Un altro 13% si concederà invece solo una breve pausa di massimo tre giorni. Nel complesso, la durata media delle ferie degli italiani si attesta sui dieci giorni, secondo i dati Coldiretti/Ixe’.

Il mare resta la meta preferita dagli italiani, davanti a montagna, campagna, parchi naturali e città d’arte.

Le destinazioni nazionali continuano a prevalere: il 28% dei vacanzieri rimarrà nella propria regione, mentre il 61% sceglierà comunque una località italiana. Tra i viaggi oltre confine, l’Europa si conferma la destinazione più gettonata.

Per il soggiorno, alberghi e bed & breakfast guidano le preferenze, insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici. Continua però a crescere anche l’interesse per un turismo più sostenibile e legato ai territori, che favorisce gli agriturismi: secondo Campagna Amica Terranostra, le oltre 26mila strutture presenti in Italia rappresentano una proposta sempre più apprezzata dai vacanzieri.

A trainare questo trend è soprattutto il turismo esperienziale. Accanto all’enoturismo si stanno affermando con sempre maggiore successo anche il birraturismo, l’oleoturismo e gli itinerari dedicati ai formaggi, con attività che permettono di conoscere da vicino le aziende agricole attraverso degustazioni, corsi di cucina, laboratori artigianali e iniziative dedicate al benessere e allo sport all’aria aperta, come yoga e pilates.

Il turismo enogastronomico, sottolinea Coldiretti, rappresenta un’opportunità strategica per promuovere le eccellenze agroalimentari italiane e sostenere l’economia delle aree rurali, creando valore e occupazione. Cresce inoltre l’interesse per i cammini rurali, da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, che consentono di vivere il territorio con un approccio lento, autentico e rispettoso dell’ambiente.

(Fonte: Coldiretti)