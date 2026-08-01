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Vacanze 2026. “18,7 milioni di italiani hanno programmato una vacanza ad agosto”

Di Redazione

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“Sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno, con molti che puntano a lasciare le città per sfuggire alle ondate di caldo che stanno interessando il Paese”.

È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè diffusa nel primo fine settimana da bollino rosso sulle autostrade, che segna l’avvio del grande esodo estivo dopo giorni caratterizzati da temperature elevate e violenti eventi atmosferici, a partire dalle grandinate.

Tra chi partirà, la quota maggiore (28%) trascorrerà fuori casa da quattro giorni a una settimana, mentre il 25% resterà in vacanza da una a due settimane. Un altro 13% si concederà invece solo una breve pausa di massimo tre giorni. Nel complesso, la durata media delle ferie degli italiani si attesta sui dieci giorni, secondo i dati Coldiretti/Ixe’.

Il mare resta la meta preferita dagli italiani, davanti a montagna, campagna, parchi naturali e città d’arte.

Le destinazioni nazionali continuano a prevalere: il 28% dei vacanzieri rimarrà nella propria regione, mentre il 61% sceglierà comunque una località italiana. Tra i viaggi oltre confine, l’Europa si conferma la destinazione più gettonata.
Per il soggiorno, alberghi e bed & breakfast guidano le preferenze, insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici. Continua però a crescere anche l’interesse per un turismo più sostenibile e legato ai territori, che favorisce gli agriturismi: secondo Campagna Amica Terranostra, le oltre 26mila strutture presenti in Italia rappresentano una proposta sempre più apprezzata dai vacanzieri.

A trainare questo trend è soprattutto il turismo esperienziale. Accanto all’enoturismo si stanno affermando con sempre maggiore successo anche il birraturismo, l’oleoturismo e gli itinerari dedicati ai formaggi, con attività che permettono di conoscere da vicino le aziende agricole attraverso degustazioni, corsi di cucina, laboratori artigianali e iniziative dedicate al benessere e allo sport all’aria aperta, come yoga e pilates.

Il turismo enogastronomico, sottolinea Coldiretti, rappresenta un’opportunità strategica per promuovere le eccellenze agroalimentari italiane e sostenere l’economia delle aree rurali, creando valore e occupazione. Cresce inoltre l’interesse per i cammini rurali, da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, che consentono di vivere il territorio con un approccio lento, autentico e rispettoso dell’ambiente.

(Fonte: Coldiretti)

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La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

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