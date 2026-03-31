Italia fuori dal Mondiale e il peso di una storia che non regge più il presente

C’era un tempo in cui si diceva che gli italiani giocassero a calcio come se andassero in guerra. Una frase spesso attribuita a Winston Churchill, forse apocrifa, ma perfetta nel descrivere l’intensità con cui questo Paese ha sempre vissuto il pallone. Oggi, però, quella immagine sembra lontana. Perché l’Italia è fuori dal Mondiale 2026, e questa volta non si tratta più di un incidente.

Eppure, anche contro la Bosnia, gli azzurri avevano dato segnali incoraggianti sul piano del gioco. Una prestazione ordinata, a tratti convincente. Ma nel calcio, come nella storia, non basta giocare bene: contano i passaggi decisivi. E il risultato, prima, è stato il playoff; poi, ancora una volta, la sconfitta.

Tre esclusioni consecutive, dopo il 2018 e il 2022, segnano un punto di rottura senza precedenti per la nazionale azzurra con l’italia fuori dal mondiale. Non è solo un record negativo. È la certificazione che qualcosa, nel sistema calcio italiano, si è spezzato. Perché una grande può perdere, ma non può sparire così a lungo dal torneo che ne misura la statura.

L’ultima presenza mondiale resta quella del 2014. Da allora, il vuoto. Un’assenza che pesa soprattutto sul piano culturale: intere generazioni di calciatori non hanno mai vissuto un Mondiale da protagonisti. E senza quella esperienza viene meno qualcosa di più profondo del risultato: l’abitudine alla pressione, la consapevolezza del proprio ruolo, la memoria competitiva.

Il paradosso è evidente. L’Italia resta una delle nazionali più vincenti della storia, ma nel calcio contemporaneo è diventata una presenza intermittente. Il confronto con le altre grandi è impietoso: crisi non hanno risparmiato nessuna Nazionale, ma senza mai uscire davvero dal grande giro.

Qui, invece, l’assenza si è trasformata in abitudine. E quando il fallimento si ripete, non può più essere attribuito a episodi o a singole scelte. È un problema strutturale: formazione, programmazione, visione. Un sistema che non riesce più a produrre continuità all’altezza della propria storia.

Il punto, allora, è semplice e brutale. L’Italia non è più una grande in crisi. È una grande che ha perso continuità. E nel calcio moderno, senza continuità, anche la storia più gloriosa smette di bastare.