Torneo della Pace Rovereto, oltre 2.500 giovani atleti da 8 Paesi

Il Torneo della Pace di Rovereto è entrato nel vivo con una giornata che ha portato in Vallagarina oltre 2.500 giovani atleti provenienti da otto Paesi, in un fine settimana che unisce sport, partecipazione internazionale e richiamo simbolico alla pace. Il momento più significativo si è svolto alla Campana dei Caduti, dove si sono ritrovate le delegazioni di Italia, Germania, Austria, Albania, Repubblica Ceca, Svizzera, Malta e Giappone per la cerimonia inaugurale del 38° Torneo Internazionale “Città della Pace”.

Nel corso della cerimonia sono stati eseguiti gli inni nazionali e pronunciati i giuramenti ufficiali, in un contesto che ha ribadito il legame tra la manifestazione sportiva e i valori di fratellanza che da sempre la caratterizzano. A segnare questa edizione è stata anche l’assenza del Kuwait: secondo quanto riferito nel comunicato dell’organizzazione, le cinque squadre kuwaitiane non hanno potuto partecipare a causa dei conflitti in corso. Nonostante ciò, alla cerimonia di apertura erano presenti comunque la bandiera e l’inno del Paese, come gesto simbolico di pace e solidarietà.

Ad accompagnare l’apertura del torneo ci sono state anche le esibizioni della scuola di danza ASD Life di Rovereto e del pianista Emanuele Valle, mentre i cento rintocchi della Campana dei Caduti hanno scandito uno dei passaggi più intensi della giornata. Subito dopo, il corteo degli atleti ha attraversato il centro storico di Rovereto fino alla cupola del Mart, trasformando la città in uno spazio di incontro tra lingue, culture e discipline diverse.

Nel pomeriggio la manifestazione si è spostata sugli impianti sportivi della Vallagarina, con l’avvio delle gare di calcio, pallanuoto e scherma distribuite in undici strutture. Per il calcio sono coinvolte le categorie U8, U11, U13, U15 maschile e femminile, U17 maschile e femminile, mentre la pallanuoto riguarda la categoria U12 e la scherma i giovani tra i 10 e i 13 anni. Pallanuoto e scherma si concludono già oggi, mentre il calcio proseguirà anche domani con semifinali e finali. L’appuntamento conclusivo è previsto allo Stadio Quercia a partire dalle 17, con le finali e la successiva cerimonia di chiusura e premiazione in serata.