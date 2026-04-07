Le micropunte sulle squame dei pitoni respingono i batteri. Il segreto invisibile dei serpenti

A occhio nudo, la pelle di un serpente sembra un’armatura lucida e compatta: un mosaico di squame che riflettono la luce come metallo brunito. Ma basta un microscopio per scoprire un mondo completamente diverso: un paesaggio di rilievi, creste, punte e avvallamenti, un micro universo scolpito dall’evoluzione con una precisione che nessun ingegnere umano ha ancora saputo eguagliare.

Negli ultimi anni questo paesaggio invisibile è diventato oggetto di crescente interesse scientifico. Tra i protagonisti di questa indagine, pubblicata sulla rivista scientifica Science, ci sono i pitoni, serpenti che nascondono sulla loro pelle un’innovazione naturale sorprendente: minuscole micropunte capaci di impedire l’accumulo di batteri, trasformando le squame in una superficie naturalmente antimicrobica.

La pelle dei serpenti è un capolavoro di ingegneria biologica. Ogni squama è una struttura complessa, progettata per resistere all’abrasione, facilitare il movimento, proteggere dagli agenti esterni e, in alcune specie, perfino contribuire alla regolazione termica. Nel caso dei pitoni, le squame ventrali — quelle che toccano il terreno durante lo spostamento — presentano migliaia di micropunte alte pochi micrometri. A prima vista sembrano semplici irregolarità, ma la loro disposizione è tutt’altro che casuale: formano uno schema ripetuto, una sorta di “campo di aghi” invisibile.

Queste strutture nascono per aumentare l’attrito e migliorare la presa sul terreno. Ma la natura, come spesso accade, ha trasformato una soluzione funzionale in un sistema multifunzione. I batteri, infatti, hanno bisogno di superfici relativamente uniformi per aderire, moltiplicarsi e formare biofilm; le micropunte dei pitoni creano invece un ambiente ostile alla colonizzazione microbica. I meccanismi individuati dagli scienziati sono tre: la topografia irregolare delle squame, in cui le micropunte interrompono la superficie impedendo ai batteri di trovare un punto stabile su cui ancorarsi; il micro stress meccanico generato dagli apici che esercitano pressioni localizzate sulle membrane batteriche, ostacolando la formazione di colonie compatte; l’autopulizia dinamica dovuta ai micromovimenti della pelle durante lo spostamento, che contribuiscono a rimuovere particelle e microrganismi prima che possano aderire.

Il risultato è una superficie che non uccide i batteri tramite sostanze chimiche, ma li impedisce fisicamente di insediarsi. La scoperta delle micropunte dei pitoni si inserisce in un filone più ampio: la biomimetica, la scienza che studia le soluzioni evolutive per applicarle alla tecnologia umana. Le superfici ispirate ai serpenti potrebbero trovare applicazione in molti ambiti: rivestimenti ospedalieri capaci di ridurre il rischio di infezioni senza ricorrere a disinfettanti aggressivi; dispositivi medici come cateteri e protesi, dove la prevenzione dei biofilm è cruciale; superfici per l’industria alimentare più sicure e meno soggette a contaminazione; tessuti tecnici che rimangono puliti più a lungo; materiali per il trasporto in cui la riduzione della contaminazione rappresenta un vantaggio operativo.

La pelle dei serpenti è un archivio vivente di soluzioni evolutive. Ogni squama racconta una storia di adattamento: alla locomozione, alla predazione, alla sopravvivenza in ambienti ostili. Le micropunte dei pitoni sono solo uno dei tanti esempi di come la natura abbia già risolto problemi che oggi affrontiamo nei laboratori. Forse, in un futuro non troppo lontano, superfici ispirate ai serpenti proteggeranno sale operatorie, cucine industriali e dispositivi medici. E tutto grazie a quelle minuscole punte, invisibili a occhio nudo, che i pitoni portano sulla pelle da milioni di anni.

Primo Mastrantoni

presidente comitato tecnico-scientifico di Aduc