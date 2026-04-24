Multe: Trento il comune che ha incassato di più in Trentino-Alto Adige nel 2025

Con 7,6 milioni di euro è Trento il comune del Trentino-Alto Adige che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti.

È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope, che hanno messo in luce come, nel 2025, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia della regione abbiano sfiorato i 13,9 milioni di euro. L’importo, in calo dell’1% rispetto al 2024, risulta però superiore del 41% se confrontato con quello del 2022, quando la cifra si fermava sotto i 9,9 milioni di euro.

I comuni capoluogo di provincia che hanno incassato di più

Trento, come detto, è il comune del Trentino-Alto Adige che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali. Segue, a breve distanza, il comune di Bolzano, che ha guadagnato 6,2 milioni di euro.

Il rapporto pro capite nelle grandi città

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti, ma a chiunque viaggi sulle strade del comune, e che in alcune aree del nostro Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio complessivo, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica non cambia.

In vetta alla classifica, con una “multa pro capite” pari a 65 euro, si trova il comune di Trento, seguitoda Bolzano, con un valore pro capite pari a 59 euro.

Gli incassi dei piccoli comuni

Limitando l’analisi ai comuni del Trentino-Alto Adige più piccoli, con meno di 3.000 residenti, al primo posto si posiziona Isera, in provincia di Trento. A fronte di 2.804 abitanti, nel 2025 il comune ha registrato proventi da multe stradali pari a quasi 766mila euro.

Segue il comune di Moena, sempre in provincia di Trento, con 2.580 abitanti e 401mila euro di incassi da multe stradali.

Le assicurazioni auto

Cattive notizie arrivano, invece, sul fronte delle assicurazioni auto; secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a marzo 2026 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Trentino-Alto Adige occorrevano, in media, 493,28 euro, valore in aumento del 2,6% rispetto a marzo 2025.

Comune Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada (2025) Rapporto proventi totali violazioni Codice della Strada/residenti BOLZANO 6.223.877 € 59 € TRENTO 7.649.339 € 65 €

(Fonte: Facile.it su dati Siope aggiornati al 26 marzo 2026)