Trento. Skate Park: nel fine settimana al via “Urban Street Festival Trento”

Nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio lo Skate Park di via Maso Smalz non sarà accessibile al pubblico. Nel fine settimana è infatti in programma l’iniziativa Urban Street Festival Trento, tre giornate dedicate a sport, musica e discipline urbane, con particolare focus su Bmx e Roller Freestyle.

Si comincia venerdì primo maggio dalle 10.30 alle 14.30 con le iscrizioni e la partecipazione al freeriding Bmx, per proseguire dalle 14.30 alle 18.30 con il Jam Contest Bmx e la premiazione alle 18.30. Dalle 19 a mezzanotte, After Party per concludere la giornata.

Ricco programma anche per sabato: la giornata comincerà alle 9.30 con la gara amatoriale di Skate Cross (Bmx e Roller), a cui seguirà, dalle 11 alle 14, un momento per provare lo sport con Rollerblade, durante il quale tutte le ragazze e i ragazzi interessati potranno sperimentare il Roller free style approfittando della presenza di istruttori della disciplina. Alle 13 ci saranno le premiazioni e, fino alle 15, il Freeskating Roller Freestyle. Il pomeriggio proseguirà con il Practice Campionato Interregionale Roller Freestyle dalle 15 alle 19.

La giornata di domenica comincerà alle 9 con la consegna delle deleghe e l’inizio delle gare, il cui programma è disponibile sulla pagina della Federazione Skate Italia, per concludersi con le premiazioni finali.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Easy Ramp, firmataria del patto di collaborazione “Park Trento: dove lo sport connette e rigenera”, che coinvolge diverse realtà associative del territorio, tra cui il Comitato del Trentino dell’Unione italiana sport per tutti (Uisp), Sport senza frontiere Trentino e il gruppo informale “Che Gas!”, impegnati nella cura, gestione e valorizzazione del Park Trento, anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi aperti alla comunità.

Per maggiori informazioni sul patto di collaborazione è possibile consultare la sezione dedicata ai Beni Comuni sul sito del Comune di Trento.

Per dettagli sull’evento, sulle modalità di iscrizione e sul programma completo, si rimanda alla pagina Instagram degli organizzatori @easyramp_rollerfreestyle_.

(Fonte: Comune di Trento)