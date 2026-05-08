Abusivismo finanziario: Consob oscura 23 siti internet di servizi su cripto-attività

La Consob, nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo finanziario, ha ordinato l’oscuramento di 23 siti internet, attraverso i quali venivano abusivamente prestati servizi per le cripto-attività e diffuse le relative comunicazioni di marketing.

Di seguito l’elenco dei siti per cui è stato disposto l’oscuramento:

– “Patrimèra” (siti https://bircholtless.top, https://econmilanozone88.pro e https://romatrendix.xyz);

– “Stream Herplex Nx” (sito https://shaftdwke.com);

– “Aziovale” (siti https://fintrendtrackerq.info, https://zenithad.top e https://marketflowgridz.top);

– “Portafica” (siti https://rowanbarrowty.pro, https://synthiumd.pro, https://florentiad.info, https://designlabyu.top, https://marketpulsehubx.top, https://italinsightpro.top, https://marketpulserf.info, https://travelnetty.pro, https://meridianad.info, https://borealhub.pro, https://clariseline.top, https://truewarmheartedpath.pro, https://truelightbeamd.pro, https://mindsparklety.info, https://spiritsweetbalanceup.top);

– “Epic Maxalt Neo” (sito https://elapidpcsf.cc).

Sale, così, a 1704 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 201 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri previsti dalla disciplina MiCAR (Regolamento UE e d.lgs. n.129/2024) in merito all’oscuramento dei siti mediante cui vengono prestati abusivamente servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani nonché diffuse comunicazioni di marketing in relazione agli stessi servizi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

È importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi di investimento e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

La Consob richiama, inoltre, l’attenzione sull’evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web “clonati”, profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale – come immagini, voci o video – con l’obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.

A tal fine la Consob invita i risparmiatori a prendere visone dell’apposita scheda informativa recante i consigli per difendersi dalle frodi finanziarie nell’era dell’intelligenza artificiale e ricorda che sul proprio sito internet è presente la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

(Fonte: Consob)