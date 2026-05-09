Giornata dell’Europa 2026: nuove regole UE cambiano la vita dei consumatori

Il tuo smartphone smette di funzionare dopo quattro anni e ti dicono che conviene sostituirlo. Oppure vuoi recedere da un acquisto online, ma il percorso è un labirinto di link invisibili e moduli complicati.

Non sono eccezioni: sono esperienze quotidiane per milioni di consumatori europei.

Nel 2026, però, qualcosa cambia davvero. Le nuove norme dell’Unione europea – dal diritto alla riparazione al “pulsante” obbligatorio per il recesso – segnano un passo concreto verso diritti più semplici da esercitare e più vicini alla vita reale.

In occasione della Giornata dell’Europa, il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC Italia) ha voluto spiegare cosa significano queste novità nella pratica: meno burocrazia, più trasparenza e maggiore libertà di scelta per i cittadini.

Diritto alla riparazione: più durata meno sprechi

Oggi, entro i due anni di garanzia, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione. Con le nuove regole, riferisce CEC Italia, scegliere la riparazione diventa ancora più conveniente: la garanzia si estende di 12 mesi. La vera svolta, però, arriva dopo la scadenza della garanzia: per la prima volta, i produttori saranno obbligati a offrire la riparazione anche oltre questo limite per diverse categorie di prodotti come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, televisori, smartphone e tablet.

Un cambiamento che va nella direzione di un consumo più sostenibile e consapevole, anche se restano ancora esclusi alcuni prodotti di uso quotidiano. Le nuove regole entreranno in vigore dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1799, previsto entro il 31 luglio 2026.

Un clic per recedere: addio percorsi complicati

Se acquistare online è facile, recedere spesso non lo è. Per questo, la nuova normativa introduce un obbligo chiaro: un pulsante o link ben visibile con la dicitura “Recedi dal contratto”. Niente più caccia al link nascosto: con pochi passaggi standardizzati, il consumatore potrà inserire i propri dati, confermare la scelta e ricevere subito una conferma di ricezione.

Il diritto di recesso esisteva già ma ora diventa finalmente semplice da esercitare. La misura deriva dalla Direttiva (UE) 2023/2673 e dovrà essere recepita entro il 19 giugno 2026. I professionisti che non si adegueranno potranno essere sanzionati.

“Diritti più semplici sono diritti più forti”

A commento, è arrivato l’intervento di Maria Pisanó Direttore del CEC Italia, che ha affermato: “In occasione della Giornata dell’Europa, ricordiamo che l’UE non è solo un progetto politico, ma una realtà concreta fatta di diritti che incidono sulla vita quotidiana delle persone. Rendere questi diritti più accessibili significa rafforzare la fiducia dei cittadini e avvicinare ancora di più l’Europa“.

Per celebrare la ricorrenza, il CEC Italia sarà presente alla Festa dell’Europa organizzata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia e dall’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo.

Appuntamento sabato 9 maggio alla Terrazza del Pincio, a Villa Borghese, dalle 11:00 alle 20:00: una giornata aperta a tutti, tra informazione, attività interattive e momenti di intrattenimento, per avvicinare cittadini e giovani all’Europa e alle sue opportunità.

(Fonte: CEC Italia)