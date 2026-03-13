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Società

Account bloccati sui social, quali tutele per i consumatori

Di redazione

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In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, il Centro Europeo Consumatori Italia richiama l’attenzione su un problema sempre più segnalato dagli utenti delle piattaforme digitali: la sospensione o la cancellazione improvvisa di account sui social network, spesso senza spiegazioni chiare e senza un canale realmente efficace per contestare la decisione. Secondo il CEC Italia, il fenomeno è in crescita e può avere conseguenze rilevanti sul piano reputazionale, economico e lavorativo.

Negli ultimi anni, spiega il Centro, sono aumentate le richieste di assistenza da parte di consumatori che si sono visti bloccare profili personali o pagine professionali, senza poter capire quale regola sarebbe stata violata. Il nodo, nel contesto digitale attuale, è tutt’altro che marginale: per molti utenti l’accesso ai social e alle piattaforme online incide ormai sulla vita sociale, sulle relazioni professionali e in alcuni casi anche sull’attività lavorativa.

Tra i casi richiamati dal CEC Italia c’è quello di un consumatore la cui pagina Facebook è stata bloccata dopo la pubblicazione di un semplice messaggio di auguri di compleanno rivolto a un giocatore di una squadra locale di calcio. Nonostante i ripetuti tentativi di ottenere chiarimenti, la piattaforma non avrebbe fornito risposte adeguate né consentito il ripristino dell’account. In assenza di strumenti interni ritenuti efficaci, il consumatore è stato orientato verso i meccanismi previsti dal Digital Services Act.

Il caso, secondo il Centro Europeo Consumatori Italia, mostra come decisioni automatizzate, opache o sproporzionate possano incidere in modo pesante sulla libertà di espressione e sull’accesso a servizi digitali che sono ormai parte della quotidianità. Stefano Albertini, coordinatore dell’Ufficio di Bolzano del CEC Italia, sottolinea che la sospensione arbitraria di un account può provocare danni reputazionali, interrompere relazioni professionali e limitare la possibilità per gli utenti di far sentire la propria voce.

Il quadro normativo di riferimento è il Digital Services Act, il regolamento europeo sui servizi digitali, che ha introdotto obblighi di trasparenza per le piattaforme online e nuovi strumenti di tutela per gli utenti. Tra i punti richiamati dal CEC Italia ci sono l’obbligo di motivare le decisioni di moderazione dei contenuti, la possibilità di contestare la sospensione o la cancellazione di un account e l’accesso a sistemi di reclamo chiari, rapidi ed efficaci. Il regolamento è il n. 2022/2065 dell’Unione europea.

In Italia il punto di riferimento nazionale è l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. AGCOM è infatti il Coordinatore dei servizi digitali per l’Italia e vigila sull’applicazione del DSA, ruolo confermato anche dalla documentazione ufficiale dell’Autorità e dalle delibere adottate in materia. Questo significa che, nei casi in cui l’utente ritenga di aver subito una decisione ingiusta o sproporzionata, esiste un livello ulteriore di tutela oltre ai canali interni messi a disposizione dalla piattaforma.

Il DSA prevede inoltre la possibilità di ricorrere a organismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati dal Coordinatore nazionale. Si tratta di una strada alternativa al contenzioso giudiziario ordinario, pensata per offrire una valutazione imparziale e più rapida delle controversie tra utenti e piattaforme digitali. Anche questo aspetto viene indicato dal CEC Italia come uno strumento concreto da conoscere meglio, soprattutto in una fase in cui la tutela dei diritti dei consumatori passa sempre più dallo spazio digitale.

Il messaggio del Centro è chiaro: quando un account viene sospeso senza spiegazioni, non si è davanti a un semplice disservizio tecnico, ma a una decisione che può avere effetti reali sulla vita delle persone. Per questo il CEC Italia invita i cittadini a non rassegnarsi davanti a decisioni opache o automatizzate e a utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa europea. Maria Pisanò, direttrice del Centro Europeo Consumatori Italia, osserva che la tutela dei diritti online rappresenta oggi una delle nuove frontiere della tutela del consumatore, in un ambiente digitale che dovrebbe essere trasparente, equo e affidabile.

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