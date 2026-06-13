Donne mature che insultano bambine sui social ne abbiamo? Il caso di Lupina

La vicenda che ha recentemente animato facebook riguarda una signora milanese che si fa chiamare “La Je”, ovvero Jessica, e che è finita al centro di un acceso dibattito per il suo atteggiamento scorretto nei confronti di una giovane cantante emergente. La protagonista involontaria di questa storia è Lupina Lupu, una bambina di talento che sta conquistando il pubblico grazie al suo primo singolo e alle numerose selezioni canore che sta superando con determinazione e bravura.

Jessica, madre di figlie giovani, ha deciso di commentare i video di Lupina su Facebook con insulti ingiustificati. Questi attacchi sono apparsi subito fuori luogo e privi di qualsiasi motivazione valida. La Je, probabilmente convinta di essere spiritosa e brillante, ha invece dimostrato una mancanza di tatto e di rispetto che ha suscitato indignazione fra gli utenti della rete. Il fatto che una figura adulta, e apparentemente responsabile come lei, possa rivolgersi in modo così aggressivo a una bambina impegnata a inseguire il suo sogno artistico ha fatto grande scalpore.

La reazione del pubblico è stata unanime nel condannare il comportamento della signora milanese, sottolineando come i social dovrebbero essere luoghi di confronto e incoraggiamento, specialmente nei confronti dei giovani talenti. La piccola Lupina, invece, ha ricevuto un’ondata di sostegno e affetto, con molti commenti e messaggi di incoraggiamento che l’hanno aiutata a non lasciarsi abbattere dalle parole cattive. Il suo successo, costruito con fatica e dedizione, non può essere offuscato da chi sceglie la via dell’insulto facile.