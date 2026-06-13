Cultura

Donne mature che insultano bambine sui social ne abbiamo? Il caso di Lupina

Di martinacecco

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La vicenda che ha recentemente animato facebook riguarda una signora milanese che si fa chiamare “La Je”, ovvero Jessica, e che è finita al centro di un acceso dibattito per il suo atteggiamento scorretto nei confronti di una giovane cantante emergente. La protagonista involontaria di questa storia è Lupina Lupu, una bambina di talento che sta conquistando il pubblico grazie al suo primo singolo e alle numerose selezioni canore che sta superando con determinazione e bravura.

Jessica, madre di figlie giovani, ha deciso di commentare i video di Lupina su Facebook con insulti ingiustificati. Questi attacchi sono apparsi subito fuori luogo e privi di qualsiasi motivazione valida. La Je, probabilmente convinta di essere spiritosa e brillante, ha invece dimostrato una mancanza di tatto e di rispetto che ha suscitato indignazione fra gli utenti della rete. Il fatto che una figura adulta, e apparentemente responsabile come lei, possa rivolgersi in modo così aggressivo a una bambina impegnata a inseguire il suo sogno artistico ha fatto grande scalpore.

La reazione del pubblico è stata unanime nel condannare il comportamento della signora milanese, sottolineando come i social dovrebbero essere luoghi di confronto e incoraggiamento, specialmente nei confronti dei giovani talenti. La piccola Lupina, invece, ha ricevuto un’ondata di sostegno e affetto, con molti commenti e messaggi di incoraggiamento che l’hanno aiutata a non lasciarsi abbattere dalle parole cattive. Il suo successo, costruito con fatica e dedizione, non può essere offuscato da chi sceglie la via dell’insulto facile.

martinacecco
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Giornalista pubblicista e facebook blogger. Scrivo per Donnissima il blog in rosa dal 2005. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia Politica presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro dal 2024 come PR e Merchandiser presso Eventi, GDO, Retail e Ristorazione. Collaboro con YouGov per il monitoraggio degli andamenti di mercato come Data Insert. Ho concluso un mastering post laurea, la Scuola di Formazione Politica presso la Fondazione Luigi Einaudi. Sto frequentando il Master in Giornalismo presso la RCS Business Academy, presso il Corriere della Sera.Nel tempo libero scrivo poesie, brevi saggi, innesti filosofici, pratico molto sport. Socio sostenitore di Secolo Trentino e Lodi Liberale, sostengo UNHCR per i rifugiati politici e alcune associazioni che pagano cure mediche per malattie rare e supporti tecnici per i disabili. :-)

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