Festival dell’Economia di Trento 2026, arrivano ministri, Nobel e oltre 700 relatori

Trento torna capitale italiana del dibattito economico. Dal 28 maggio al 1° giugno 2026 il Festival dell’Economia porterà in città oltre 300 eventi e più di 700 relatori, trasformando piazze, teatri e palazzi storici in un grande laboratorio pubblico sui temi che stanno cambiando il mondo.

L’edizione 2026 si annuncia particolarmente ricca. Nel programma sono attesi ministri, rappresentanti delle istituzioni, premi Nobel, economisti, imprenditori, accademici e protagonisti del confronto pubblico nazionale e internazionale. Al centro ci saranno le grandi questioni del presente: crescita, lavoro, intelligenza artificiale, geopolitica, crisi demografica, Europa, imprese e trasformazioni sociali.

Il Festival dell’Economia è ormai uno degli appuntamenti più riconoscibili del Trentino. Non è soltanto una rassegna di incontri, ma un evento capace di portare a Trento migliaia di visitatori, attenzione mediatica e un confronto diretto tra cittadini, esperti e decisori politici.

Anche quest’anno il programma punta a parlare non solo agli addetti ai lavori, ma a un pubblico più ampio. Accanto agli incontri istituzionali e agli interventi dei grandi ospiti, sono previste iniziative dedicate ai giovani, alle scuole, alla divulgazione economica e alla partecipazione della cittadinanza.

Per Trento si tratta di una vetrina nazionale importante. In pochi giorni la città diventerà il punto d’incontro tra economia, politica, cultura e società civile, in un momento storico segnato da incertezza internazionale, nuove tecnologie e forti cambiamenti negli equilibri globali.