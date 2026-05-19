Strada del Menador, lavori e chiusura della SP133 fino al 2027

Sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza e miglioramento della strada provinciale 133 di Monterovere, conosciuta come strada del Menador o Kaiserjägerstrasse, collegamento tra la Valsugana e gli Altipiani Cimbri.

L’intervento, atteso da anni dai territori interessati, ha un costo complessivo di 12,75 milioni di euro, di cui circa 9 milioni per lavori, ed è suddiviso in due lotti funzionali. Tra le opere previste rientrano la realizzazione di una nuova galleria per il traffico in discesa, interventi di allargamento e rettifica della carreggiata e la sistemazione dell’incrocio con la statale 349.

La prima fase del cantiere durerà circa un mese. Fino al 19 giugno la viabilità sulla SP133 sarà garantita con senso unico alternato, mentre sarà chiusa al traffico la SP133 dir, il ramale di Levico. Dopo il 19 giugno anche la provinciale 133 sarà completamente chiusa al transito fino al termine dei lavori, previsto per fine novembre 2027, salvo eventuali sospensioni nei periodi invernali, durante i quali sarà garantita la riapertura.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha parlato di un’opera attesa da molti anni, sottolineando l’importanza del collegamento tra Valsugana, Altipiani Cimbri, altopiano di Asiago e Veneto. L’obiettivo, ha spiegato, è migliorare e mettere in sicurezza la Kaiserjägerstrasse tutelandone il valore storico e l’attrattività turistica.

Il primo lotto prevede, tra il chilometro 7+100 e il chilometro 7+450, la realizzazione di una galleria naturale a senso unico in discesa lunga circa 255 metri. Le due gallerie storiche esistenti saranno mantenute e destinate al traffico in salita. Sono inoltre previsti il ripristino di tratti stradali ceduti, l’allargamento di tre curve pericolose e interventi di messa in sicurezza dei versanti rocciosi con reti metalliche, barriere paramassi e chiodature.

Il secondo lotto riguarda invece la realizzazione di una rotatoria compatta, con diametro esterno di 34 metri, per mettere in sicurezza l’incrocio tra la SP133 e la statale 349, in direzione Lavarone-Folgaria.