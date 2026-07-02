Lago di Tovel, aperta la nuova galleria paramassi: opera da oltre 12 milioni per rendere più sicura la strada

È stata inaugurata e aperta al transito la nuova galleria paramassi lungo la Strada provinciale 14 del lago di Tovel. L’opera, attesa da anni dal territorio, punta a migliorare la sicurezza e l’accessibilità di una delle valli più conosciute e frequentate del Trentino.

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dell’assessore Giulia Zanotelli, degli amministratori locali, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale, del Parco naturale Adamello Brenta, dell’Apt della Val di Non e di numerosi cittadini.

L’intervento ha un valore complessivo di 12.124.635,43 euro. La copertura finanziaria arriva in parte dal Pnrr, con 9.140.940,59 euro di fondi europei NextGeneration EU destinati alla gestione del rischio idrogeologico, e per la parte restante dalla Provincia autonoma di Trento. L’importo dei lavori è pari a 9.681.358,57 euro, al netto delle somme a disposizione.

“Quella che inauguriamo oggi è un’opera strategica per la Val di Tovel e per tutta la Val di Non”, ha dichiarato Fugatti, ricordando il percorso che ha portato alla realizzazione dell’infrastruttura. Il presidente ha sottolineato anche i disagi affrontati durante il cantiere da residenti e operatori economici, ringraziandoli per la collaborazione.

La necessità dell’intervento era emersa dopo studi geologici e geomeccanici sui versanti rocciosi della valle, in particolare nel tratto compreso tra il chilometro 1,500 e il chilometro 4,000, interessato nel tempo da ripetuti crolli. La soluzione individuata è stata la realizzazione di una galleria artificiale in grado di proteggere la sede stradale da eventuali distacchi rocciosi.

Il nuovo tracciato si sviluppa nel Comune di Ville d’Anaunia, tra il chilometro 2+250 e il chilometro 2+800, per una lunghezza complessiva di circa 550 metri. Dal punto di vista tecnico, l’opera è una galleria artificiale a telaio, con pilastri e muri di sostegno in cemento armato, muro di controripa e copertura con soletta e elementi prefabbricati. L’intervento ha permesso anche l’allargamento della carreggiata.

“Oggi inauguriamo un’opera tanto attesa da questa comunità”, ha affermato l’assessore Zanotelli, evidenziando il valore dell’intervento per lo sviluppo della Val di Tovel. Anche il sindaco di Ville d’Anaunia, Fausto Pallaver, ha parlato di un obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione tra enti, tecnici, imprese e territorio.

Nei prossimi mesi proseguiranno alcuni lavori sulle finiture esterne e sui sottoservizi, con completamento previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del nuovo anno. La galleria, intanto, è già aperta al traffico veicolare.