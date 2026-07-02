Caldo in nidi e scuole d’infanzia: la Provincia prepara nuovi fondi per il raffrescamento

La Provincia autonoma di Trento prepara nuove risorse per potenziare i sistemi di raffrescamento in scuole dell’infanzia e asili nido. L’obiettivo è sostenere Comuni ed enti gestori negli interventi necessari a rendere le strutture più confortevoli per bambini, insegnanti e personale educativo.

La misura sarà inserita nell’ambito del Protocollo di finanza locale, che verrà sottoposto all’esame del Consiglio delle autonomie locali. Le risorse saranno messe a disposizione dalla Provincia per interventi nelle strutture comunali e in quelle equiparate presenti sul territorio provinciale.

Il tema è sempre più concreto, soprattutto nelle settimane estive, quando le temperature elevate incidono sulla qualità degli ambienti scolastici. Per la Giunta provinciale, la tutela del benessere dei bambini e del personale passa anche dalla possibilità di avere spazi adeguati, sicuri e più vivibili durante i periodi di caldo intenso.

“Si tratta di un sostegno concreto, che consentirà ai Comuni di valutare e realizzare gli interventi necessari per garantire ambienti il più possibile confortevoli e sicuri ai bambini, agli insegnanti e a tutto il personale”, afferma l’assessore agli enti locali Giulia Zanotelli. Il tema sarà affrontato nel dettaglio con il Consiglio delle autonomie locali durante la trattazione del Protocollo di finanza locale 2026.

Sulla stessa linea l’assessore all’istruzione Francesca Gerosa, secondo cui scuole dell’infanzia e asili nido, provinciali ed equiparati, devono essere “luoghi accoglienti e adeguati alle esigenze di bambini e personale educativo”.

La Provincia intende quindi accompagnare Comuni ed enti gestori con misure concrete, in modo che la qualità degli spazi sia coerente con quella del servizio educativo offerto sul territorio. Un intervento che, in un contesto climatico sempre più complesso, riguarda non solo il comfort, ma anche la continuità e la sicurezza delle attività quotidiane nelle strutture per l’infanzia.