Trento. Colpo fallito in centro storico: arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato

Nel corso della nottata di ieri, 24 maggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino marocchino ventisettenne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’arresto è maturato nell’ambito dell’ordinario servizio perlustrativo svolto dalle “gazzelle” dell’Arma, a conferma della costante attività di controllo del territorio garantita anche nelle ore notturne.

In particolare, transitando in Largo Carducci, i militari hanno notato il soggetto all’interno di un negozio di ottica, intento a riempire una busta con numerosi occhiali prelevati dagli espositori.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’uomo sul posto e di accertare che lo stesso si era introdotto poco prima nell’esercizio commerciale dopo aver infranto la porta d’ingresso utilizzando un tombino in metallo.

La refurtiva è stata così interamente recuperata e restituita al titolare, mentre l’uomo è stato tratto in arresto e ristretto presso la Casa Circondariale di Trento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

(Fonte: Carabinieri)