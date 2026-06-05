Centri estivi: ancora troppo cari, 744 euro al mese a figlio nelle strutture private, 396 euro in quelle pubbliche

L’anno scolastico volge al termine e, come ogni anno, molti genitori sono intenti a organizzare le giornate dei propri figli mentre loro sono impegnati al lavoro.
Una delle soluzioni più gettonate, come ogni anno, sono i centri estivi: la scelta è vastissima, ce n’è per tutti i gusti (e per diversi budget), dai corsi di lingua, a quelli di arte, ai corsi sportivi alle esperienze immerse nella natura… tutte attività educative e altamente formative, peccato per i costi, che per molte famiglie risultano proibitivi! (Specialmente di questi tempi).
L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato il monitoraggio dei costi relativi a tali attività, confrontandoli con i dati relativi allo scorso anno. Dalla rilevazione emerge un quadro in crescita: il costo settimanale della tariffa relativa al tempo pieno aumenta del +5,7%, mentre crescono in misura più contenuta le tariffe relative alla mezza giornata (+3,3%) e quelle relative alla formula ridotta (+2,2%, ovvero che non prevede il pranzo). Il costo medio settimanale della formula a tempo pieno è pari a 186,00 euro per un centro estivo in una struttura privata, che scende a 124,00 euro per i ragazzi che frequenteranno il centro estivo solo mezza giornata (fino alle ore 14:00).
Per quanto riguarda, invece, il prezzo rilevato per i centri estivi organizzati in strutture pubbliche, il costo si aggira intorno agli 80,00 euro per metà giornata (+1,3% rispetto al 2025), e ai 99,00 euro per il tempo pieno (stabile rispetto al 2025). Ovviamente tali costi differiscono molto a seconda della fascia ISEE di appartenenza della famiglia, quella presa in considerazione nel presente studio è quella più alta, comunque superiore a 26.000 euro.
La differenza riscontrata tra pubblico e privato è dovuta a diversi fattori: oltre alle strutture che ospitano i bambini (che per i centri estivi pubblici sono perlopiù istituti scolastici), il costo varia notevolmente anche in base alla tipologia delle attività ludiche e socio-educative svolte.
Aumentano mediamente del +2,3%, inoltre, i centri estivi tematici, ovvero quelli che promuovono attività specifiche come corsi di inglese, laboratori artistici, attività sportive.
Considerando i costi su base mensile emergono cifre proibitive:
|CENTRI ESTIVI
|Costo mensile
|2025
|2026
|Privato (tempo pieno)
|704,00 €
|744,00 €
|Privato (mezza giornata)
|480,00 €
|496,00 €
|Pubblico (tempo pieno)
|396,00 €
|396,00 €
|Pubblico (mezza giornata)
|316,00 €
|320,00 €
Per molte famiglie si tratta di importi insostenibili. Per questo sono nate negli ultimi anni forme di collaborazione all’insegna del risparmio: “tate condivise”, che accudiscono fino a 4 bambini; genitori che programmano a turno le ferie per prendersi cura dei propri figli e degli amichetti più stretti, senza contare l’aiuto spesso insostituibile dei nonni (o di altri parenti).
Di seguito le tabelle con i costi in dettaglio e i consigli su come scegliere un centro estivo
|CENTRI ESTIVI
|Costo settimanale
|2025
|2026
|Variazione %
|Variazione %
|Privato
|Tempo pieno
|Mezza giornata
|Tempo pieno
|Mezza giornata
|Tempo pieno
|Mezza giornata
|Formula piena (colazione/merenda e pranzo inclusi)
|176,00 €
|120,00 €
|186,00 €
|124,00 €
|5,7%
|3,3%
|Formula ridotta (colazione inclusa e pranzo al sacco da casa)
|92,00 €
|n.d.
|94,00 €
|n.d.
|2,2%
|n.d.
|Comunale
|99,00 €
|79,00 €
|99,00 €
|80,00 €
|0%
|1,3%
|Dettaglio dei centri estivi privati per tipo di attività svolte
|2025
|2026
|Variazione %
|Corso di inglese
|338,00 €
|347,00 €
|2,7%
|Laboratori (scienza, danza, teatro, pittura etc.)
|155,00 €
|157,00 €
|1,3%
|Natura (campagna, farm etc.)
|136,00 €
|139,00 €
|2,2%
|Sport (basket, pallavolo, calcetto, equitazione, vela)
|232,00 €
|238,00 €
|2,6%
Come scegliere un centro estivo
Trovare un centro estivo affidabile dove lasciare i propri figli non è sempre semplice, ecco qualche consiglio utile per affrontare tale scelta:
1. Verificate l’affidabilità del gestore. Preferite enti accreditati, associazioni con esperienza documentata o strutture convenzionate con Comuni o scuole. Controllate che il centro sia in regola con le normative locali e sanitarie.
2. Controllate le qualifiche dello staff. Assicuratevi che educatori e animatori abbiano formazione specifica (educazione, animazione, primo soccorso). Valutate il rapporto numerico tra operatori e bambini.
3. Non sottovalutate il programma delle attività. Un buon centro estivo propone attività equilibrate tra gioco, creatività, sport e momenti educativi. Attenzione, però, ai programmi troppo fitti e rigidi o, al contrario, eccessivamente vaghi e indefiniti.
4. Attenzione alla sicurezza. Gli ambienti devono essere puliti, accessibili e sicuri, sia all’aperto che al chiuso. Chiedete informazioni su assicurazioni, uscite organizzate e protocolli di emergenza.
5. Trasparenza dei costi. Richiedete un prospetto chiaro di tutte le spese (iscrizione, pasti, trasporti, eventuali extra). Diffidate di offerte troppo basse o poco dettagliate, o di chi non espone i costi.
6. Inclusività e attenzione ai bisogni speciali. Verificate se sono previsti supporti per bambini con disabilità o bisogni educativi speciali, prediligendo sempre i centri che favoriscono l’inclusione sociale e culturale.
7. Occhio alle recensioni. Le recensioni degli utenti sono un patrimonio importante da cui attingere, se valutate con il giusto equilibrio. Prima di iscrivere vostro figlio a un centro estivo passatele al vaglio, ma sempre con un occhio critico: diffidate di quelle che hanno solo valutazioni eccellenti (potrebbe trattarsi di recensioni poco veritiere…).
8. Sfruttate bonus e convenzioni. Molti comuni ed enti mettono a disposizione bonus e convenzioni per iscrivere i propri figli ai centri estivi. Verificatene l’esistenza per non perdere questa occasione di risparmio!
Federconsumatori