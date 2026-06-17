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Maturità 2026. “Boom di energy drink fra studenti, ma aumentano ansia e stress”

Di Redazione
students concentrating in a classroom setting
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Alla vigilia della prima prova della maturità, al via da domani giovedì 18 giugno, Coldiretti lancia un appello agli oltre 500mila studenti che da domani affronteranno l’esame di Stato: attenzione all’abuso di energy drink e cibi ultraformulati, che possono aumentare ansia, nervosismo e difficoltà di concentrazione proprio nei giorni decisivi per il rendimento scolastico.

Secondo un’analisi della Fondazione Aletheia, il ricorso sempre più frequente a bevande energetiche, snack industriali e barrette ad alto contenuto di zuccheri e caffeina rischia di trasformarsi in un boomerang durante le lunghe ore di studio e nella tradizionale “notte prima degli esami”. Gli energy drink, infatti, possono favorire insonnia, agitazione e tachicardia, compromettendo lucidità e capacità di memorizzazione.

In merito proprio la professoressa Esmeralda Capristo, Direttore dell’Unità di Medicina della Grande Obesità della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e membro del comitato scientifico di Aletheia, ha spiegato: “Da limitare anche merendine industriali, snack salati e barrette energetiche, prodotti ricchi di zuccheri raffinati, grassi saturi e additivi che favoriscono sbalzi glicemici. Una dieta equilibrata e varia, basata su alimenti genuini, frutta e verdura di stagione, garantisce invece l’apporto di nutrienti necessari per affrontare gli esami con maggiore lucidità ed energia”.

Per sostenere memoria e concentrazione, Coldiretti consiglia di privilegiare carboidrati complessi come pasta e riso, legumi quali ceci, lenticchie e piselli, oltre a fonti proteiche leggere come pollo e pesce.

A colazione via libera a latte o yogurt accompagnati da frutta fresca e frutta secca. Noci, nocciole e mandorle, ricche di acidi grassi omega-3, rappresentano anche uno spuntino pratico da portare nello zaino in alternativa alle barrette energetiche.

Accanto all’alimentazione, fondamentale è anche l’attività fisica, che aiuta a ridurre stress e tensione migliorando il benessere psicofisico e le capacità cognitive. Altrettanto importante è il sonno: dormire a sufficienza nelle ore che precedono le prove è uno degli strumenti più efficaci per favorire memoria, attenzione e capacità di ragionamento.

(Fonte: Coldiretti)

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La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

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