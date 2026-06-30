Trento. Art4us Itinerant: da venerdì 3 luglio a Torre Mirana

Arriva a Trento, dopo le tappe di Napoli, Tbilisi, Saint-Quentin-la-Poterie e Stoccolma, la quinta edizione di Art4us Itinerant, il progetto espositivo internazionale ideato dalla cooperativa Art4us, che riunisce artisti provenienti da diverse discipline e culture in un’esperienza condivisa di arte e scambio.

Dal 3 al 12 luglio, la Sala Thun di Torre Mirana diventerà per dieci giorni luogo di incontro, sperimentazione e condivisione. Più che una semplice mostra, Art4us Itinerant è un’esperienza immersiva: un vivere insieme fatto di nuove luci, nuove conversazioni e nuove energie.

Il vernissage si terrà mercoledì 9 luglio, dalle 17.30 alle 19, e offrirà al pubblico l’occasione di incontrare i tredici artisti protagonisti del progetto e scoprire le opere in un’atmosfera conviviale e internazionale. Sette di loro sono provenienti da Washington DC, mentre sei sono artisti locali, tutti uniti in un dialogo visivo e umano che supera confini geografici e culturali.

Art4us è una piattaforma creativa che riunisce artisti, designer, fotografi, musicisti e pensatori con una missione chiara: abbattere barriere, eliminare pregiudizi e promuovere la comprensione con il linguaggio universale dell’arte. Attraverso la diversità dei percorsi e delle esperienze, il collettivo si propone di stimolare il dialogo, mettere in discussione il pensiero convenzionale e contribuire a un mondo più aperto, pacifico e connesso.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 16 alle 18.30.

(Fonte e per ulteriori informazioni: Art4us – Comune di Trento)