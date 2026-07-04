Valsugana, 2,7 kg di marijuana nei pacchi: denunciato ventenne

Ritira due pacchi provenienti dall’estero, ma ad attenderlo trova i Carabinieri. È accaduto in Valsugana, dove un ventenne è stato denunciato dopo il sequestro di circa 2,7 chili di marijuana.

L’operazione è partita da una segnalazione arrivata ai Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana: presso una società di spedizioni di Trento risultava in giacenza un pacco sospetto, proveniente dall’estero e destinato a un recapito della valle.

Dopo i primi accertamenti, i militari hanno predisposto un servizio di osservazione per individuare l’effettivo destinatario della spedizione e verificare il contenuto dei pacchi.

Poco dopo, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti fermando un giovane che aveva appena ritirato due colli. Durante l’identificazione, i militari hanno percepito un odore acre e pungente, ritenuto compatibile con sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

È scattata così la perquisizione. All’interno delle scatole sono state trovate infiorescenze di marijuana essiccata per un peso complessivo di circa 2,7 chili, suddivise in sei confezioni termosigillate e contrassegnate da loghi specifici.

La sostanza è stata sequestrata e sottoposta ad accertamento tecnico presso il Laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei Carabinieri di Laives. Secondo quanto riferito dall’Arma, gli esami hanno evidenziato un’elevata percentuale di principio attivo. Dalla droga sequestrata sarebbero state ricavabili oltre ventimila dosi.

Il giovane, un ventenne della Valsugana, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento per importazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il caso conferma l’attenzione delle forze dell’ordine anche sui canali di spedizione, sempre più utilizzati per far viaggiare stupefacenti nascosti all’interno di pacchi apparentemente ordinari.

Per l’indagato vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna.