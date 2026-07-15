Il Tulipano: il nuovo negozio, è già spaccata

Il negozio Tulipano è stato inaugurato una settimana fa in via Brennero 105 a Trento. “Il Tulipano” fa parte della società cooperativa Vega, fondata nel 1967 diffusa in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Il Tulipano ha 300 punti vendita. Superstore, Supermercati, Superette, ma anche negozi più piccoli. Per la prima volta apre in Trentino Alto Adige il primo di una possibile serie di punti vendita dedicati ai prodotti di igiene per la casa e per la persona. Di fianco, la profumeria.

Il negozio ha subito una spaccata, non è la prima in questi giorni, ma i mesi estivi offrono sempre l’occasione per i ladri di dare il meglio di sé. A sfondare il tutto è stato un muletto parcheggiato sul retro del negozio.

I ladri sono riusciti a prelevare la cassaforte, non è chiaro se piena o non piena, ad ogni modo non sono riusciti a farsene niente, perché era pesante e quindi l’hanno abbandonata nel piazzale della LIDL, poco distante.

L’allarme è suonato alle 3 di mattina, sono intervenuti subito i Carabinieri. Incredibile come, in meno di una settimana, abbiano organizzato un furto. Sperando, forse, che la frenesia dei primi giorni avesse riempito la cassaforte e che i gerenti non fossero ancora attrezzati, invece, no.

Danni ingenti in un negozio nuovo di zecca

Ad ogni modo il danno è ingente: parete sfondata e tutto rotto. Il punto vendita è su una zona di relativo transito, in pieno rilancio, per via del futuro della ferrovia e dei lavori che si sono susseguiti. Via del Brennero è destinata a diventare una via di notevole interesse, ma al momento principalmente dei ladri. Ecco che, nonostante la benedizione da parte del prete e il battesimo in fatto di economico, con l’assessore Alberto Pedrotti e la presidentessa del Consiglio comunale Silvia Zanetti, il punto vendita non è stato graziato.

Non è chiaro se siano riusciti ad impossessarsi di denaro o altri beni custoditi nella cassaforte. Principalmente non si sa nulla della banda. Il negozio e la profumeria confinano fisicamente con il nuovo punto vendita “L’Isola dei Tesori”, nel nuovo complesso commerciale.

MC