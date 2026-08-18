Il 25 agosto a Calavino una serata dedicata alla musica di Burt Bacharach

Burt Bacharach, il compositore che ha trasformato la canzone popolare in eleganza, sarà protagonista di una serata tra parole e musica.

Martedì 25 agosto 2026, alle 20,45, nel cortile della Casa della Musica di Calavino, nel Comune di Madruzzo (Trento), Stefano Orlando Puracchio presenterà il suo libro “Burt Bacharach – non solo un hitmaker”, edito da Erreci Edizioni.

A seguire, Francesco Cima al pianoforte e Alice Maniscalco alla voce proporranno una selezione delle più celebri composizioni del musicista americano. L’ingresso è libero.

Burt Bacharach, figura leggendaria della musica popolare della seconda metà del Novecento, ha vinto diversi premi Oscar e Grammy. Nel 2012, gli è stato conferito dall’allora Presidente Barack Obama, il prestigioso premio Gershwin. Con il paroliere Hal David (1921-2012), co-destinatario del premio Gershwin, Bacharach ha firmato hit immortali come: “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” (Gocce di pioggia su di me), “I Say a Little Prayer“, “The Look of Love“, “Walk On By” e “What the World Needs Now Is Love“, interpretate da Dionne Warwick, Tom Jones, Aretha Franklin e da tanti altri talentuosi cantanti. Tuttavia, parlare di Bacharach solo come di un “fabbricante di successi” da hit parade sarebbe ingiusto. Ecco perché Puracchio ha deciso di scrivere il libro: “Burt Bacharach – non solo un hitmaker“, in cui prende in considerazione aspetti (noti e meno noti) della lunga carriera del musicista. L’autore, presente all’evento, racconterà aneddoti e curiosità legati alla musica di Bacharach.

Francesco Cima e Alice Maniscalco presenteranno una selezione dei brani di Burt Bacharach. Oltre ai pezzi già citati si potranno ascoltare anche canzoni come: “Do you know the way to San Jose?”, “I’ll never fall in love again“, “Alfie” e alcune gradite sorprese. Dopo la buona e significativa prova del 19 luglio scorso a Fai della Paganella – con il patrocinio del Trentino in Jazz, del Comune e del consorzio Fai Vacanze – Puracchio, Cima e Maniscalco tornano a presentare, questa volta a Calavino, il loro sentito e affettuoso omaggio a Bacharach.

In merito all’evento si è espresso direttamente l’autore Stefano Orlando Puracchio, affermando: “Il nostro sarà un viaggio, tra parole e musica, nella carriera ultradecennale di Burt Bacharach siamo felici nell’aver trovato nell’amministrazione di Calavino – Madruzzo la stessa sensibilità e lungimiranza riscontrata, a luglio, a Fai della Paganella”.

Oltre alla municipalità di Calavino – Madruzzo, l’evento è patrocinato dal Corpo bandistico di Calavino, da quello di Vezzano e dalla Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto.