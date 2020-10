“Business is business” TAFFO fa visita ai No Mask in piazza a Roma

Taffo porta il servizio per i funerali alla Marcia di Liberazione dei No Mask

Più volte ne abbiamo parlato, si tratta di Taffo Onoranze Funebri che – gentilmente – fa volantinaggio al corteo dei ‘no mask’.

Oggi si sono tenuti gli incontri dei critici NO MASK in piazza a Roma per una Manifestazione di stampo politico contro la decisione del Governo di far indossare la mascherina all’aperto.

Oggi in concomitanza, la ditta di servizi funerari, per mano di un ragazzo vestito di nero e con una maglia con su scritto ‘Taffo Funeral Services‘ ha fatto promozione.

Il ragazzo si è mischiato tra i manifestanti della Marcia di Liberazione, scesi in piazza a Roma per manifestare contro le restrizioni anti-Covid e contro le mascherine obbligatorie, e ha distribuito volantini dell’agenzia funebre. (MC)