La Grande Corsa: i risultati del Palio di Roma

Alla fine di una lungo percorso che ha visto i cavalli sfidarsi lungo tutta la penisola si è concluso il famoso (e prestigioso) “Palio di Roma”, la “corsa delle corse”, per tutti gli appassionati di ippica italiani.

A contendersi l’agognata coppa vi erano numerosi cavalli, desiderosi di portare onori e gloria alle proprie scuderie. I bookmakers, che come in ogni edizione si sono lanciati in pronostici e sondaggi, davano per vincente la scuderia Desmond con 46 punti, con l’acerrima rivale Sinobolis, lontana più di 20 punti e ferma a 25.

La corsa non ha tradito le aspettative, e all’arrivo i cavalli si sono presentati in quest’ordine: “Blondie” avanti di quasi 30 metri, “Nipote di suo zio” all’inseguimento col numero 20. Il cavallo col numero 5 staccato di 4-5 metri, mentre “Verdone” sta faticando. Testa a testa per “Strana coppia” e “Vecchia gloria”, staccati però di 2-3 metri da “Verdone”. “Cocomero” dovrebbe tagliare il traguardo di un soffio, non previsti altri cavalli.

Si è così concluso l’emozionante evento, per la rivincita il prossimo appuntamento sarà (si spera) tra 5 anni