Tweet anomalo di natura privata finisce su Qui Mediaset, che si difende con l’hackeraggio

“Aspettando scuse… anche private. Salutame a Silvy”. Mara Venier non perdona e tramite alcune storie di Instagram lancia un messaggio chiaro a Mediaset. La conduttrice si è recata presso una stazione dei Carabinieri in seguito ad un tweet controverso condiviso da QuiMediaset, l’account ufficiale dell’ufficio stampa del Biscione. Ha scritto l’agenzia DIRE.

Un Tweet che darebbe delle t.e alle due conduttrici, ree di aver mescolato la RAI con Mediaset in contemporanea a una trasmissione pomeridiana piuttosto nota, cioè facendo concorrenza a Verissimo.

Il fatto è semplice: dal profilo Tweet di QuiMediaset, legato alla gestione televisiva, è partito un commento che pare di natura privata, nel senso che alcun social manager mai scriverebbe una cosa del genere, nemmeno se convintamente in opposizione alle due signore, un Tweet che non poteva essere messo in secondo piano, si tratta come di un dialogo tra un autore misterioso e una certa Silvy, che parrebbe proprio calzare, visto che la conduttrice del competitor Verissimo è Silvia Toffanin.

Chi stava confortando la Toffanin commentando in modo inopportuno? Quel che pare è che qualcuno di Mediaset che ha accesso al profilo QuiMediaset abbia risposto in chiaro, invece che in privato, alla Toffanin o a una sua omonima, una certa Silvia o Silvy. Diciamo che è un bel casino, da cui il colosso televisivo ha pensato di uscire accusando ignoti di aver occupato il profilo per goliardia.

Mediaset si è difesa, scrivendo di essere stata vittima di un accesso anomalo, per aggredire verbalmente Barbara d’Urso e Mara Venier … mah. Ci crediamo quel tanto che basta per non crederci. Vedremo come stanno le cose.

Dopo la denuncia emergeranno gli IP di chi ha effettuato il tweet e quindi sapremo che cosa è successo e chi stava parlando con chi. Specialmente, poiché spesso i Tweet sono errati, sarà divertente sentire cosa possono dire per non avere altri problemi. Ci piacerebbe sapere chi ha scritto questo Tweet.