Lavoropiù si certifica per l’inclusione femminile

L’agenzia per il lavoro Lavoropiù fa un passo avanti sui temi dell’inclusione femminile e della parità di genere, attraverso l’attestazione internazionale Iso 30415:2021 Diversity & Inclusion Management e la certificazione italiana Uni Pdr 125/22 sulla Parità di genere.

Le due certificazioni testimoniano l’impegno di Lavoropiù da molti anni sui temi della sostenibilità, parità di genere e inclusione delle diversità. L’agenzia per il lavoro, infatti, porta avanti da tempo progetti concreti per l’inclusione femminile sul territorio, collaborando con università e istituzioni. Tra questi, c’è il progetto “Nice 2 neet her!”, nato nel 2020, che organizza laboratori per riqualificare le donne disoccupate e fornire loro nuove opportunità professionali presso le imprese del loro territorio.

“Il desiderio di certificarsi in questi ambiti nasce dalla volontà di mettere a sistema tutta una serie di iniziative sull’inclusione, per misurarne l’impatto e identificare nuove aree di miglioramento”, spiega Angela Balducci, Sustainability Manager di Lavoropiù. “Per noi, questo doppio riconoscimento rappresenta un punto di partenza per diffondere sempre di più nel nostro tessuto organizzativo un circolo virtuoso sui temi dell’inclusione e delle pari opportunità, coinvolgendo anche i nostri clienti e partner. Vogliamo avere un impatto su questi temi che vada oltre i confini aziendali, per sviluppare contesti sociali più inclusivi e dunque sostenibili”.

La Norma Iso 30415:2021, creata nel 2021, ha valenza internazionale e ha come fine quello di promuovere la diversità e l’inclusione sul posto di lavoro. Essa viene rilasciata sulla base di un processo di verifica di requisiti trasparenti e misurabili nel campo dell’uguaglianza di genere, del lavoro dignitoso e della riduzione delle disuguaglianze e, nel caso di Lavoropiù, è stata rilasciata dall’organismo di certificazione Kiwa.

La norma Uni/Pdr 125:2022 è invece una prassi di riferimento con cui l’Ente Italiano di Normazione (Uni) ha inteso fornire una linea guida per la promozione della parità di genere sul luogo di lavoro. Essa chiede l’individuazione e l’eliminazione delle disuguaglianze attraverso il coinvolgimento delle risorse umane e delle parti interessate e con la predisposizione di politiche proattive e sistemi di controllo periodici.

Lavoropiù è un’agenzia per il lavoro che offre servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, ricerca e selezione di personale qualificato, politiche attive del lavoro, formazione e outplacement. Nel 2022, la società ha generato 25 mila assunzioni, soprattutto nell’industria, nei servizi, nella sanità e in agricoltura. Lavoropiù è attiva dal 1997, ha sede a Bologna e opera in tutta Italia con oltre 600 dipendenti e un fatturato di 200 milioni di euro. E’ presente con più di 90 sedi in otto regioni italiane: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Toscana, Puglia e Marche.