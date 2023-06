Guerra in Ucraina, cosa dicono i media russi?

Oltre alle testate giornalistiche ufficiali sono migliaia le testate giornalistiche, le radio e le televisioni, i media on line secondari che seguono con video blogger tutta la guerra. Ma quel che si dice oltre la barricata è sempre meno rasserenante. Nelle settimane scorse si erano innanzitutto visti molti video auto celebrativi del Presidente Vladimir Putin, che portavano a pensare a una grande chiusura sulla propria immagine: non a torto, col senno di poi.

Negli scorsi giorni si erano viste molte interviste, di accuse reciproche e la tensione è molto alta. Oggi, con la caduta della diga di Khakovka si vedono le due parti alla fine di una tensione estrema: le accuse dei russi agli ucraini, i documenti degli ucraini sui russi.

Su VK – equivalente del nostro facebook – gli utenti sono molto determinati alla guerra. Il giornalista Dmitri Gromov ha cominciato a scrivere di possibili date per l’inizio di un nuovo conflitto mondiale.

Scrive: “la 3° Guerra Mondiale può iniziare in meno di due settimane, tra le date dal 12 al 24 giugno. La più grande “esercitazione” aerea della NATO – Air Defender 23 – si svolge in quel periodo di tempo; può coprire la “controffensiva” dell’Ucraina. Come descritto durante il mio programma radiofonico del Memorial Day ieri sera, mia moglie e mio figlio sono venuti a casa qui in Pennsylvania, dalla nostra casa abituale nel New Jersey, lo scorso sabato sera.”

Il giornalista sostiene che la controffensiva dell’Ucraina sarà coperta dalla NATO: “Ho esaminato il materiale e poi ho iniziato a provare a verificarlo.” Naturalmente tutto ciò che viene qui dichiarato non è stato provato da alcun documento, ma se la propaganda sta parlando di questo, significa che l’intenzione è di procedere in quella direzione. Nel video le immagini della diga di Khakovka.

Per l’Occidente si tratta semplicemente di propaganda e di fake news, ma non si tratta di questo, sono vere e proprie minacce: i fatti accadono. Le accuse all’Ucraina sono di matrice russa, sono le accuse di aver abbattuto la diga e sono certamente infondate, stando a quanto registrano le fonti occidentali, che però sono sempre statunitensi; nel frattempo ci sono 10 metri di livello di acqua, su una superficie di 2 155 km che stanno esondando. CM

Fonte Hal Turner Radio Show – Home

