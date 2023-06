Senso unico alternato in via Santa Croce per i lavori della ciclabile

È stato avviato il senso unico alternato in via Santa Croce per consentire i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile. Questo intervento permetterà alle biciclette di raggiungere corso 3 Novembre da piazza Fiera, nel contesto dell’itinerario prioritario “Mattarello – Trento Centro – Lavis”. L’opera risponde alle esigenze emerse dal Biciplan di potenziare e continuare l’asse ciclabile nord-sud.

Il costo complessivo dell’opera che riguarda anche via Santa Croce è di 250 mila euro e i lavori sono previsti per una durata di circa quattro mesi. L’intervento è suddiviso in due parti, il primo tratto a nord da piazza Fiera al passaggio che porta al centro servizi Santa Chiara, e il secondo tratto a sud dal centro servizi Santa Chiara all’incrocio con corso 3 Novembre.

Nel tratto a nord, il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile monodirezionale su una corsia riservata di larghezza 1,50 metri, che comporterà la rimozione di 14 parcheggi. Il percorso delle biciclette da sud a nord rimarrà invariato. La nuova ciclabile offrirà un percorso dedicato e sicuro per i ciclisti, mentre le corsie di marcia consentiranno ai veicoli di circolare regolarmente. Inoltre, per valorizzare il Portale Tre Portoni, è prevista la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale con la sopraelevazione della strada, che porterà i due marciapiedi opposti davanti al portale alla stessa quota. Questa sopraelevazione sarà raccordata con rampe con minime pendenze del 2% per garantire il rallentamento del flusso veicolare e la sicurezza dei pedoni.

Nel tratto a sud, il progetto prevede il mantenimento dell’attraversamento pedonale presso il centro servizi Santa Chiara e la creazione di un attraversamento ciclabile che collegherà la pista monodirezionale alla pista bidirezionale già esistente sul lato opposto. Il percorso proseguirà come un percorso promiscuo pedonale e ciclabile. All’incrocio semaforico di via Piave sarà spostata la corsia ciclabile, sacrificando cinque stalli per moto, per permettere alle biciclette di attraversare in modo più diretto. Questo comporterà anche una modifica con restringimento dell’aiuola davanti al Palazzo del Governo, sul marciapiede opposto, per agevolare l’accesso alla ciclabile esistente.