Lory Del Santo: “Chi mi accusa di essermi rifatta è un frustrato”

Lory Del Santo, volto noto del mondo dello spettacolo italiano, si è recentemente ritrovata al centro di una controversia riguardante la sua apparenza fisica. In un’intervista rilasciata al programma televisivo ‘I Lunatici’, la Del Santo ha dichiarato senza mezzi termini di essere stufa degli “hater” che la accusano di essere rifatta.

Secondo la showgirl, questi individui non farebbero altro che proiettare la loro frustrazione sulle sue scelte personali riguardo al suo corpo. La Del Santo ha poi continuato a sottolineare che i messaggi negativi che riceve sui social network, invece di ferirla, la fanno solo ridere.

La Del Santo sfida quindi gli haters, invitandoli a provare anche loro i filtri che tanto criticano e vedere se riescono a migliorare. Sembra quasi che lei stia giocando con la situazione e non si faccia scalfire dalle opinioni negative degli altri. Una dimostrazione di autostima e sicurezza in se stessa da notare.

Un altro punto che la Del Santo ha affrontato durante l’intervista riguarda le voci su un possibile intervento di chirurgia estetica al naso. Ha categoricamente smentito queste affermazioni, sostenendo di non essersi mai sottoposta a tale operazione. La Del Santo sembra voler difendere la sua autenticità, cercando di smentire tutte le accuse che le vengono rivolte.

Durante la conversazione, si è anche parlato della vita sentimentale della Del Santo. Afferma che, nonostante l’età avanzata, riceve ancora molte attenzioni e corteggiamenti da parte di giovani uomini sui social media. Insieme a queste ammirazioni arrivano anche delle proposte indecenti che, chiaramente, la showgirl non accetta.

Sul tema degli uomini contemporanei, la Del Santo si dice disorientata. Sostiene che la società attuale ha portato a un certo grado di confusione tra i sessi, facendo capire che la situazione non le è proprio chiara. Questa affermazione potrebbe far pensare a una volontà di criticare un certo tipo di comportamento maschile, o forse solo un’osservazione di sfida verso la società.

Lory Del Santo è così intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro, live anche su Rai2 tra l’1.20 e le 2.30 circa.

Lory Del Santo ha parlato un po’ di se: “Sono in un momento per me buono, perché ho la sensazione di aver passato quelle fasi della vita in cui dovevo essere sempre in tensione per la carriera, il successo, il lavoro. Ora sono in pensione intellettuale”.

Sull’importanza del sesso alla sua età: “Faccio ancora l’amore, certo. Il mio compagno ha trent’anni, non posso metterlo in astinenza, è anche giusto concedergli quello che si merita. Poi lo voglio anche io. Una volta ero una cacciatrice di uomini, mi piaceva conquistare. Poi a una certa età viene la pigrizia, ma fare l’amore è sempre bello ed è giusto farlo. Finché si può facciamolo”.

Sul suo periodo da cacciatrice di uomini: “Ho scoperto di avere questa indole da giovanissima. Mi bastava passeggiare in un centro per fare impazzire tutti. Era incredibile, all’inizio pensavo fosse una cosa magica. Era come essere alle giostre, meraviglioso. La bellezza la devi anche gestire, mantenere, puoi averla e perderla in un attimo. Se hai un patrimonio lo devi curare”.

Sugli hater che sui social la accusano di essersi ritoccata troppo: “MI hanno detto che mi sono rifatta il naso! Mai vero, lo dico ufficialmente, qualcuno ha mai visto il contrario? Il naso è l’unica cosa perfetta che ho. Scrivere cose così è assurdo, si inventino altre cose. La mia unica risposta a queste cose è invitare anche la gente che critica a usare la chirurgia e i filtri: tu puoi fare tutto quello che vuoi ma se non hai una base che regge non serve a niente. Io posso anche mettere i filtri, se vengo bene vengo bene. Di certo comunque non mi sono rifatta il naso. Gli hater sono delle persone un po’ frustrate che vedono sempre che gli altri riescono in quello in cui loro falliscono. Io i loro messaggi non li cancello neanche, mi fanno ridere”.

Ancora sui social: “Tante persone mi corteggiano, tante persone mi fanno proposte indecenti. C’è anche chi mi offre cene o soldi. Mi corteggiano molti giovanissimi”.

Sugli uomini di oggi: “Sono in confusione, l’uomo di un certo tipo sembra essere scomparso, forse perché molte donne non lo vogliono. Hanno difficoltà a corteggiare, non sanno cosa fare”.