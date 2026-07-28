Trento, tornano gli street tutor: numero e zone

Da martedì 28 luglio tornano nel centro storico di Trento gli street tutor, gli operatori incaricati di prevenire situazioni di pericolo e comportamenti incivili durante le ore serali e notturne.

Il servizio, attivato per il terzo anno, interesserà soprattutto le aree frequentate dalla movida. La Giunta comunale ha stanziato 30 mila euro per garantire 63 giornate di attività.

Gli street tutor saranno presenti prevalentemente il mercoledì, il venerdì e il sabato, oltre che nelle eventuali ulteriori giornate individuate dalla Polizia locale. L’orario previsto va dalle 20 alle 2 di notte, con la possibilità di modificare la fascia in base alle esigenze operative.

Gli operatori saranno quattro e potranno controllare sia gli spazi esterni sia l’interno dei locali. Il loro compito sarà quello di mediare nelle situazioni di tensione, prevenire comportamenti pericolosi e favorire la convivenza tra attività serali e residenti. Non potranno utilizzare la forza e, in presenza di reati o pericoli concreti, dovranno allertare le forze dell’ordine.

La principale novità è rappresentata dal numero 331 3956573, destinato alle persone che non si sentono sicure o che notano una situazione di potenziale pericolo non tale da richiedere l’intervento immediato della polizia.

Lo street tutor potrà raggiungere la persona in difficoltà, accompagnarla fino all’automobile o alla fermata dell’autobus e verificare l’assenza di rischi. Il servizio non sostituisce i numeri di emergenza.

I controlli interesseranno in particolare piazza Duomo, via e vicolo Santa Maria Maddalena, largo Carducci, via Calepina e le altre strade individuate dalla Polizia locale.