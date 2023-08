Ors an Festa a Sporgrant: quest’anno un sodalizio con la Romagna

Sabato 5 e domenica 6 agosto vale la pena fare una gita a Spormaggiore per la festa Ors an Festa a Sporgrant. Si troverà un paese allestito a festa, con ottima gastronomia locale, attività di scoperta della flora e fauna del Belpark, musica e spettacoli. In più quest’anno si potrà assaggiare anche la vera piadina romagnola, i cui introiti saranno destinati a progetti per le scuole alluvionate.

Una rodata collaborazione tra Pro Loco, Amministrazione comunale, associazioni locali e Parco Faunistico Belpark dà vita da 3 anni ad una festa che mette al centro il simbolo del paese di Spormaggiore: l’orso. Lontano dalle polemiche e dalla cronaca, il paese ha un legame particolare con l’orso, storica presenza nel Belpark, il parco faunistico a pochi passi dal centro del paese, dove ancora oggi vivono 2 esemplari.

Ma l’orso alla festa Ors an Festa a Sporgrant diventa solo il pretesto per due giorni di festa che mette al centro le eccellenze locali: la gastronomia, con il tipico tortel di patate, la scultura in legno, le passeggiate, il mercatino degli hobbisti.

Protagonisti della festa non potevano che essere gli animali, con gli show per conoscere il falco, la piccola fattoria, e le visite al Belpark (domenica 6 agosto dalle 14 alle 16 su prenotazione), dove ammirare non solo i due orsi, ma anche un branco di lupi, le linci, le volpi, il gufo e molti altri animali alpini.

Non mancano musica e spettacolo, con le due serate animate da dj set, ballo, selezioni di Miss Italia e l’ironia di Lucio Gardin, e le attrazioni per i più piccoli, con i laboratori e i giochi gonfiabili e lego giganti.

La novità di quest’anno

Oltre al menù tipico con il piatto principe di Spormaggiore (tortel di patate) e la carne alla griglia, verrà proposta anche la vera piadina direttamente dalla Romagna con uno scopo solidale; parte del ricavato infatti verrà donato a due associazioni locali di Forlì colpite dalle ultime alluvioni, i cui ricavi verranno destinati a progetti scolastici.

PROGRAMMA

sabato 5 agosto

9.30 Apertura Parco Faunistico BELPARK

17.00 Apertura area manifestazione, chiosco, vaso della fortuna, area giochi, fattoria degustazione birra artigianale con birrificio 5+

17.30 Laboratori artistici e creativi con associazione genitori Paganella

18.00 Aperitivo in Piazza

19.00 Apertura cucine fino alle 22.00

20.30 Spettacolo di ballo con Light House Dance Studio

22.00 Dj set NOXIOUS LICKS SPUTNIK E MARCO CRISTAN VOICE

2.00 Chiusura manifestazione

domenica 6 agosto

9.30 Apertura Parco Faunistico BELPARK

14.00 I SENTIERI DELL’ORSO Passeggiate accompagnate dalla piazza di Spormaggiore fino al Belpark da parte della SAT (su prenotazione, posti limitati)

17.00 Apertura area manifestazione, chiosco, vaso della fortuna, area giochi, fattoria degustazione birra artigianale con birrificio 5+

17.30 Laboratori creativi e giochi con l’Associazione Genitori Paganella

18.00 Evento “UN FALCO PER AMICO” una giornata per conoscerlo, presso il campo sportivo

19.00 Apertura cucine fino alle 22.00

19.30 Intrattenimento musicale

21.00 Show con le selezioni regionali di Miss Italia con la conduzione di Sonia Leonardi e con la partecipazione di Lucio Gardin