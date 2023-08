Ecco da chi prende il nome Super Mario

Perchè il più famoso idraulico dei videogiochi, ovvero Super Mario, è italiano? La storia è un pò particolare – ruota intorno ad un italiano di nome Segale – e trae origine da una storia di difficoltà e di generosità. L’idea di Super Mario ha avuto inizio quando Miyamoto – l’ideatore di grandi classici dei videogames – stava lavorando al suo primo gioco su arcade chiamato “Donkey Kong” nel 1981. Il personaggio principale, all’epoca chiamato “Jumpman”, doveva salvare una principessa rapita da una scimmia gigante. Jumpman, che successivamente prese il nome di Mario in onore del padrone dell’ufficio della Nintendo negli Stati Uniti d’America, è diventato rapidamente un successo.

Segale – secondo la leggenda – una volta decise di fare una visita agli sviluppatori del gioco per discutere di un contratto di affitto. Vedendo Segale, il team di sviluppo decise di usare il suo nome come ispirazione per il personaggio principale del gioco. Quindi, grazie a un caso di coincidenze e una visione improvvisa dei creatori del gioco, “Jumpman” divenne Mario Segale, l’idraulico italiano che combatte contro i nemici e salva la principessa nel regno dei videogiochi.

Quello di Super Mario Bros. ha catapultato Mario nell’olimpo dei videogiochi, e il personaggio è diventato subito un’icona di tutto il settore. Il suo successo ha spinto Nintendo ad espandere l’universo di Mario, pubblicando continuamente nuovi titoli. Mario è apparso in giochi di corse, giochi di ruolo, giochi sportivi e molti altri generi, diventando uno dei personaggi più versatili del mondo dei videogiochi.

L’impatto culturale duraturo: Super Mario ha influenzato l’industria dei videogiochi in modo significativo. Il suo successo ha aperto la strada per numerosi platform game e ha stabilito nuovi standard nel settore. Mario è diventato un simbolo dell’era d’oro dei videogiochi degli anni ’80 e continua ad essere popolare anche oggi. Oltre ai giochi, Mario è apparso in film, cartoni animati, fumetti e persino in eventi sportivi come le Olimpiadi.

E che fine fece Mario Segale? Nonostante la sua importanza nel dare un nome a Mario, Segale ha mantenuto un profilo basso per gran parte della sua vita. Raramente ha dato interviste o ha fatto apparizioni pubbliche legate al suo ruolo nel mondo dei videogiochi. È considerato un uomo di semplici gusti, con una personalità tranquilla e discreta. Segale è morto nel 2018, all’età di 84 anni, lasciando un’impronta indelebile nella cultura dei videogiochi