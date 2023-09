A Rovereto attivazione del servizio del Carabiniere di quartiere

È nel solco delle iniziative assunte già dallo scorso mese di agosto e che hanno visto l’intensificazione della presenza dell’Arma nel centro cittadino, che la Compagnia di Rovereto, con un supporto straordinario di personale voluto dal Comando Provinciale di Trento, ha attivato, anche nella città della quercia, il servizio di Carabiniere di Quartiere.

Il servizio è stato già ampiamente collaudato a Trento negli ultimi anni dove ha riscosso notevole successo nella popolazione oltreché in particolare nei commercianti i quali si sentono più sicuri avendo la possibilità di segnalare eventuali criticità direttamente ai militari che a piedi transitano di fronte ai loro esercizi commerciali.

Questo modello operativo, individuato nel quadro dei provvedimenti volti a favorire la massima vicinanza al cittadino (obiettivo da sempre primario per l’Arma), è ritenuto particolarmente idoneo a soddisfare la richiesta di (percezione di) sicurezza della comunità. Si tratta infatti di militari appositamente addestrati, che vanno ben oltre alla classica pattuglia a piedi, e che, indossando una particolare fascia rossa di riferimento, svolgono alcuni brevi tragitti per il centro delle città e nei relativi parchi, con andatura lenta e frequenti soste nei luoghi dove le dinamiche della comunità sono più intense, proprio con l’intento di favorire non solo la visibilità della pattuglia ma anche e soprattutto il reciproco confronto e dialogo con la popolazione: lo scopo è infondere sicurezza, dare consigli e ricevere istanze e preoccupazioni da parte di chiunque, favorendo nel lungo termine una diretta e personale conoscenza di questi militari e abbattendo così ogni remora ed imbarazzo nell’approcciarli e chiedergli consulenza/supporto.

Il servizio dei Carabinieri di Quartiere verrà svolto tutti i giorni, in orari diversi ed alternati, e sarà ovviamente integrativo del più tradizionale dispositivo di controllo del territorio messo già in campo dall’Arma a Rovereto, che da sempre garantisce la propria presenza 7 giorni su 7 a qualsiasi ora, garantendo anche, e unicamente rispetto le altre Forze di Polizia, la presenza e il pronto intervento per tutto l’orario notturno (alla pari dell’attività ricettiva del pubblico per segnalazioni e denunce, svolta presso la caserma di Largo Carlo Alberto Dalla Chiesa, con personale sempre presente tutti i giorni e H24).