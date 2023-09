Il Post it: Similitudini, ovvero quando Freud ti frega la ragione.

Pace all’anima sua. Si dice così, vero? Qualcuno mi ha pure insegnato un antico detto popolare, ovvero: le patate interrate sono tutte buone. Al ben pensarci corrisponde al vero pure questo. Certo è che, il soggetto, ne abbia combinata una in più di Bertoldo pochi dubbi su questo. Nel momento della disfatta è salito sul carro del più forte affinché prendesse cura di lui; stava dalla parte dei malvagi e non ebbe remore nel ribadirlo elogiando gli amici criminali; corre voce che sia stato talmente potente da ottenere dei favoritismi da parte di alcuni magistrati, voci malevoli s’intende; il personaggio è stato talmente potente da avere tentato un colpo di Stato per raggiungere i sui fini, non solo è stato pure capace di incassare un mare di soldi senza farsi mai vedere. Un potente, niente da dire.

Qualcuno piangerà pure la sua dipartita ricordandolo a perenne memoria malgrado il funerale rigorosamente laico. Di chi sto parlando? Ma della morte di Mattia Messina Denaro, che diamine!

Ah, come dite? Pensavate a Re Giorgio?

Lettori freudiani che non siete altro….

Marco Vannucci