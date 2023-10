Evacuazione della popolazione civile di Gaza, Biden rinvierà il suo viaggio in Giordania

“Il diritto internazionale richiede che ogni legittima evacuazione temporanea di un’area sulla base della sicurezza della popolazione o di ragioni militari da parte di Israele, in quanto potenza occupante, debba essere accompagnata dalla fornitura di una sistemazione adeguata per tutti gli sfollati, in condizioni soddisfacenti di igiene, salute, sicurezza e alimentazione. Sembra che Israele non abbia fatto alcun tentativo per garantire questo per gli 1,1 milioni di civili a cui è stato ordinato di spostarsi”. Ha detto la portavoce dell’Alto commissario Onu per i diritti umani, Ravina Shamdasani. Sono 12.500 i civili feriti in Palestina, dall’inizio della guerra e 3.500 i morti.

Israele si difende, accusando Hamas di aver colpito l’ospedale a Gaza

L’Esercito israeliano ha detto che da un’analisi dei sistemi operativi una raffica di razzi è stata sparata dai militanti a Gaza, passando nelle immediate vicinanze dell’ospedale Al Ahli nel momento in cui è stato colpito. L’intelligence accusa la Jihad islamica dell’errore del lancio del razzo che ha deviato un ordigno e che ha colpito l’ospedale di Gaza.

Gli account dei social media appartenenti allo Stato di Israele e all’ambasciatore israeliano USA hanno cancellato un video in cui si afferma che un razzo sparato dall’interno di Gaza ha causato l’esplosione all’ospedale arabo al-Ahli di Gaza City. Entrambi gli account hanno modificato i loro post dopo che Aric Toler, un giornalista del team di indagini visive del New York Times, ha messo in dubbio l’orario video.

Khamenei chiede a Israele di fermare i bombardamenti su Gaza, intervengono anche Qatar e Giordania

Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha accusato Israele di aver compiuto un genocidio contro i palestinesi a Gaza e ha avvertito Israele che deve ritirarsi dai suoi attacchi sul territorio assediato. In seguito al fatto accaduto presso l’ospedale di gaza e gli altri obiettivi civili colpiti in serata, si sono alzate molte posizioni fortemente critiche e di opposizione alla guerra che Israele sta conducendo a Gaza.



“Se i crimini del regime sionista [israeliano] continuano, i musulmani e le forze di resistenza diventeranno impazienti e nessuno potrà fermarli”, ha detto Khamenei. “I bombardamenti su Gaza devono cessare immediatamente”. Foto didascalia originale

QATAR Haniyeh: Invita i popoli della nazione araba e islamica a scendere in piazza per condannare questo brutale massacro.

Gli Stati Uniti sono responsabili del mortale attacco israeliano all’ospedale al-Ahli a Gaza. Lo ha affermato il leader di Hamas Ismail Haniyeh, citato da Al Jazeera.“Gli Stati Uniti hanno la responsabilità dell’attacco all’ospedale a causa della copertura che danno all’aggressione israeliana”, ha dichiarato. Scrive l’Agenzia LaPress.

Il Regno dell’Arabia Saudita ha condannato con la massima fermezza “l’efferato crimine commesso dalle forze di occupazione israeliane bombardando l’ospedale battista di Gaza”, che è costato la vita a centinaia di civili. Il ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita ha dichiarato che il regno “respinge categoricamente questo brutale attacco, che è una violazione di tutte le leggi e le norme internazionali, compreso il diritto internazionale umanitario”, e ha espresso la sua condanna del “fallimento dell’occupazione israeliana nel fermare i suoi continui attacchi contro i civili nonostante gli appelli internazionali”.

Il raid israeliano che ha colpito un complesso ospedaliero a Gaza, provocando centinaia di morti, “non è in linea con il diritto internazionale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa al termine del vertice straordinario dei 27 sulla guerra in Medio Oriente. Interpellata sullo stesso tema, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha declinato ogni commento in attesa di “conferme” riportano RSI Svizzera e WarMarSweden.

Nella giornata di domani dovrebbero essere confermati alcuni meeting, tra il presidente Americano Joe Biden e le autorità israeliane e giordane, sospeso l’incontro con le autorità palestinesi. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmud Abbas, ha cancellato l’incontro previsto con Joe Biden ad Amman.

Le piazze a Ramallah si sono animate, con sparatorie, la comunità internazionale è in allerta per le proteste che si stanno sollevando nelle metropoli degli stati di Turchia, Tunisia, Siria, Libano e Iran.

MC 17.10.2023 ore 22.55