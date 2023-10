BELLEZZA E SALUTE,ARRIVA “MISS MUCCA”

Arriva “Miss Mucca” per simboleggiare la voglia degli allevatori italiani di salvare il lavoro nelle stalle e non arrendersi all’effetto combinato dei rincari energetici e delle speculazioni. I migliori esemplari del grande patrimonio di biodiversità presente nelle campagne del Paese sfileranno per la prima volta sul red carpet sottoponendosi a un vero e proprio maquillage con spazzole, phon, lacca, rasoi e “manicure” che non ha nulla da invidiare ai tradizionali concorsi di bellezza.

L’appuntamento è dalle ore 10 di venerdì 27 ottobre alla Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari, la più importante manifestazione italiana a livello internazionale dedicata all’allevamento con 40.000 metri quadrati coperti di superficie espositiva e la presenza dei protagonisti del settore con moltissimi giovani che hanno scelto in Italia di lavorare a contatto con gli animali. Un’occasione per affrontare, con la presenza del presidente della Coldiretti Ettore Prandini insieme a prestigiosi ospiti, temi correlati all’ambiente, al benessere animale, alla salute e all’economia con spazi di approfondimento e la presentazione di indagini e ricerche

Per l’occasione verrà diffuso il report di Coldiretti su “La fattoria Italia, un modello contro il cibo sintetico” con analisi sui primati della zootecnia nazionale e il benessere animale ma anche i pericoli e le minacce a un settore cardine del Made in Italy, con un focus sui giovani.

Spazio all’approfondimento con due convegni entrambi nella sala “Mario Pedini” al secondo piano, ingresso centrale. Sabato 28 ottobre dalle ore 11 “La zootecnia tra opportunità e pericoli: dal Pnrr al no al cibo artificiale” con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Ixè Roberto Weber, l’amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, Paolo De Castro europarlamentare, Carlo Bisaglia tecnologo Crea e il direttore generale di Ismea Chiara Zaganelli.

Domenica 29 ottobre dalle ore 10.30 “Zootecnia ed economia circolare: il modello italiano di filiera” con il Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, l’amministratore delegato di Consorzi agrari d’Italia Gianluca Lelli, il direttore generale di AIA Mauro Donda, l’assessore all’agricoltura di Regione Lombardia Alessandro Beduschi, il direttore del Centro Studi Divulga Felice Adinolfi professore di economia e politica agraria dell’Università di Bologna e Piero Gattoni del Consorzio italiano biogas.

Ma alla Fiera di Montichiari nella stand della Coldiretti nel Padiglione 7 saranno in azione anche i cuochi contadini con le ricette del territorio con un’attenzione particolare alle ricette antispreco firmate Campagna Amica e le “sfogline” per le paste fresche della tradizione. I cuochi saranno coinvolti anche in degustazione delle eccellenze locali e parteciperanno alla gara “Giudice per un giorno” che vedrà il pubblico sedersi dalla parte degli assaggiatori. Nell’area agriasilo educazione alimentare per i bambini che degusteranno anche la merenda contadina dei produttori di Campagna Amica.

I convegni saranno trasmessi in diretta streaming su www.coldiretti.it.