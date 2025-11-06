giovedì, Novembre 6, 2025
Clima. Coldiretti: “Bene apertura su biocarburanti”

“In una proposta che presenta ancora diverse criticità per le imprese e che risente dell’impostazione parzialmente ideologica della precedente Commissione, il Consiglio dei Ministri dell’Ambiente ha comunque introdotto oggi alcune importanti novità”.

A dirlo sono stati il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, commentando quanto stabilito dal Consiglio Ambiente dell’UE nell’ambito della discussione sulle revisioni alla legge europea sul clima.

Proseguendo nel loro intervento, i due, hanno poi ulteriormente specificato: “Accogliamo con favore infatti l’apertura sui biocarburanti e consideriamo positive le parole del ministro Pichetto, che vanno nella direzione da noi auspicata”.

Aggiungendo poi: “Per noi i biocarburanti rappresentano un importante strumento di valorizzazione, soprattutto per i terreni degradati o inquinati, e si inseriscono pienamente in una visione di filiera agricola efficiente, sostenibile e innovativa. La nostra posizione, come ampiamente ribadito anche recentemente nell’incontro con la presidente Metsola,  resta saldamente orientata alla priorità food and feed ma riteniamo che i biocarburanti possano contribuire in modo complementare all’efficientamento produttivo e all’aumento del reddito degli agricoltori, senza entrare in conflitto con la produzione alimentare e zootecnica”.

Coldiretti specifica come continuerà a lavorare in vista del posizionamento definitivo del Parlamento e dell’avvio dei triloghi affinché il testo finale riconosca il ruolo del settore primario nella transizione verso sistemi sostenibili.

