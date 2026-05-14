Cles. Il 18 maggio torna il mercato storico nel centro del paese

Il fascino intramontabile delle bancarelle, il profumo dei prodotti tipici e quel contatto umano che solo il commercio su area pubblica sa offrire: lunedì 18 maggio il centro storico di Cles si appresta a vivere una nuova giornata all’insegna della tradizione con il ritorno del suo storico mercato, in veste straordinaria.

L’iniziativa, che animerà le vie principali per l’intera giornata, nasce da una sinergia ormai consolidata tra gli operatori, le associazioni di categoria ANVA e FIVA e l’amministrazione comunale di Cles, in particolare nella figura dell’assessore al commercio Francesca Gabos.

“Aver ottenuto una risposta così calorosa dai cittadini anche alla recente “Fiera di Maggio” è la conferma che il mercato è ancora un’istituzione fondamentale. La collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni è la chiave per trasformare un evento commerciale in un successo collettivo: il mercato non è solo vendita, è sicurezza, relazione e vita per le nostre piazze” ha sottolineato in merito la stessa Francesca Gabos.

Il legame tra i cittadini e gli ambulanti, dunque, resta solido, testimoniato da una partecipazione costante che trasforma il centro in un salotto a cielo aperto.

In un’epoca dominata dal digitale e da acquisti impersonali, la scelta dell’amministrazione comunale di Cles è chiara: investire nella socialità e nel commercio di prossimità come motori dell’identità locale. L’esperienza del mercato di Cles rimane quindi un punto di riferimento per chi cerca la qualità e il rapporto diretto con chi vende.

La giornata di lunedì 18 maggio sarà l’occasione per riscoprire il piacere di passeggiare tra i banchi, sostenendo l’economia locale e vivendo appieno la comunità, con gli operatori pronti ad accogliere residenti e visitatori per tutto l’arco della giornata.

Per l’occasione gli esercenti del centro proporranno inoltre un’iniziativa particolare per valorizzare le eccellenze del centro storico. I bar aderenti hanno ideato infatti per l’intera giornata l’“Aperitivo del Mercato”:si inizia con una colazione a base di caffè, brioche e dolci, ancora caldi e profumati, per passare poi ai cocktail, speciali combinazioni di drink e stuzzichini ispirati ai colori o ai prodotti tipici del territorio.

Concludendo il suo intervento, l’Assessore Gabos ha ulteriormente affermato: “Siamo certi che questa sinergia porterà benefici a tutta la comunità, non solo a quella dei commercianti, rappresentando un segnale forte di rilancio e di coesione per il tessuto economico locale e contribuendo a rendere il nostro centro storico un luogo di incontro sempre più vivo e accogliente per tutti”.

(Fonte: Comune di Cles)