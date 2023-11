Violenza contro le donne in Trentino: dati in lieve aumento

Numeri in aumento per quanto riguarda i dati relativi alla violenza contro le donne in Trentino nel 2022. Secondo quanto emerso e comunicato dall’ufficio stampa PAT si è infatti registrata un aumento verso il trend degli anni precedenti, con un aumento delle denunce e degli ammonimenti rispetto all’anno precedente. Nel 2022, sono state registrate 655 denunce e ammonimenti, rispetto alle 614 del 2021. Inoltre, il numero di accessi al Pronto Soccorso per violenza è aumentato a 469 rispetto ai 428 del 2021. Questi dati confermano che la violenza contro le donne, nella maggior parte parte dei casi, coinvolge la rete di relazioni più vicine alle vittime, spesso di natura familiare, relazionale o lavorativa. Di seguito i dati riportati dall’ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento.

Femminicidi

In Trentino nel 2022 Viviana Micheluzzi è uccisa dal marito Mauro Moser a Castello – Molina di Fiemme. Nel 2023 sono state due le vittime: Mara Fait uccisa dal vicino casa Ilir Zyba Shehi il 28 luglio, e Iris Setti, uccisa da Chukwuka Nweke mentre attraversava il parco di Rovereto il 5 agosto 2023.

Denunce e ammonimenti

Dopo la flessione del dato complessivo di denunce e procedimenti di ammonimento evidenziata nel 2020, nel 2021 e nel 2022 si registra una riconversione verso il trend degli anni precedenti la pandemia, specialmente per quanto riguarda gli ammonimenti. Nel 2022 si registra un totale di denunce pari a 463 (nel 2021 erano 473 479). Nel 2022 sono 192 i procedimenti di ammonimento (nel 2021 erano 135).

Servizi antiviolenza

Le donne accolte nei servizi residenziali (la casa rifugio, le comunità di accoglienza madre/bambino e l’abitare accompagnato) nel 2022 sono state 100 (119 nel 2021). Le donne che si sono rivolte ai servizi non residenziali sono state 360 nel 2022 (erano 389 nel 2021). Un dato che rimane costante con gli anni precedenti.

Le donne che accedono ai servizi hanno profili molto diversi: se le utenti residenziali sono più spesso giovani (il 54% è nella fascia 25-44 anni), con una educazione bassa e fragili dal punto di vista economico; le utenti non residenziali sono in media più mature, con un livello di educazione medio-alto (il 78,7% di esse ha almeno il diploma) e con una più alta stabilità lavorativa. Questo viene rispecchiato anche dalla modalità di accesso ai servizi: le donne prendono contatto con i servizi residenziali in maniera più frequente attraverso i Servizi Sociali, mentre coloro che si rivolgono ai servizi non residenziali lo fanno maggiormente attraverso un accesso diretto.

Accessi al Pronto Soccorso

Nel 2022 si registra un totale di 469 accessi per violenza al Pronto Soccorso, di cui 216 (46,1%) per violenza domestica. Il numero di accessi per violenza al Pronto Soccorso è in leggero aumento rispetto al 2021 (+9,6%). Il trend di ripresa rispetto ai livelli pre pandemici sembra quindi continuare. Tuttavia, il numero di accessi totali rimane più basso rispetto alla media degli anni precedenti il lockdown.