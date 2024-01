Chiara Ferragni torna sui social. Ecco le sue parole

Dopo giorni di attesa e dopo qualche storia su Instagram fatta dal marito Fedez in cui appariva con i figli, Chiara Ferragni torna sui social. Lo ha fatto dopo lo scandalo del pandoro Balocco e le polemiche che ne sono seguite. “Una cosa mi sento di dirla – scrive l’imprenditrice digitale – Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social”. “Grazie – continua – a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione anche negativa in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire”. “Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno. Ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero” conclude.

Qualche giorno fa era stato compiuto un primo check per il suo ritorno sui social con i video del marito che la mostravano con un vestito rosso, davanti alla tv e con i figli pronti a festeggiare il Capodanno, mostrando una classica immagine famigliare. Il focus del video era mostrarli intenti a festeggiare prima il Capodanno per mandare a letto i figli, una tipologia di video andata molto in voga tra i vari influencer-genitori nel corso delle stesse ore.