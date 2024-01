Volley. Alcune importanti novità in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024

n vista dell’inizio dei Giochi la FIVB ha introdotto una nuova, importante regola. La federazione internazionale, infatti, ha annunciato ufficialmente che i roster delle Nazionali partecipanti saranno composte da 13 giocatori (12+1).

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 saranno l’evento clou di quest’anno. La 16esima edizione del torneo olimpico di pallavolo prenderà il via, come noto, dal 27 luglio all’11 agosto presso la South Paris Arena, situata all’interno di Paris Expo.

In vista dell’inizio dei Giochi la FIVB ha introdotto una nuova, importante regola. La federazione internazionale, infatti, ha annunciato ufficialmente che i roster delle Nazionali partecipanti saranno composte da 13 giocatori (12+1).

Ogni squadra avrà il diritto, dunque, di includere un atleta “non competitivo” (AP) per sostituire un altro giocatore esclusivamente per ragioni mediche.

Il tredicesimo giocatore “non competitivo” (AP), accreditato dal CIO, potrà assistere alle partite e allenarsi con la squadra con la possibilità di subentrare sostituendo uno dei dodici scelti. L’atleta sostituito, invece, a sua volta non potrà più gareggiare nel torneo.

La decisione, arrivata dopo un’ampia consultazione tra la federazione internazionale e il Comitato Olimpico Internazionale, ha l’intento di uniformare gradualmente dal punto di vista numerico i roster olimpici a quelli degli eventi principali promossi e indetti dalla FIVB, consentendo così alle Nazionali partecipanti una maggiore flessibilità e possibilità di scelta da parte dei CT.

Per quanto riguarda la formula del torneo, come noto, la sostanziale novità sarà la suddivisione delle dodici partecipanti in tre gironi e non più due: queste saranno inserite nei tre gironi (Pool A, B e C) in base alla loro posizione nel World Ranking aggiornato al 17 giugno 2024 per le squadre femminili e al 24 giugno 2024 per le formazioni maschili.

La Francia, in qualità di Paese ospitante, sarà inserita come testa di serie numero 1 all’interno della Pool A. Le classificate al secondo e terzo posto del ranking mondiale saranno inserite rispettivamente nelle Pool B e C. Le restanti nove nazionali saranno divise, in base alla loro posizione nel ranking, in tre fasce da tre squadre ciascuna (4°-5°-6°; 7°-8°-9°; 10°-11°-12°) e per ogni fascia si terrà un sorteggio che decreterà la pool di appartenenza.

Gli ultimi posti per Parigi 2024 saranno assegnati in base al World Ranking FIVB, al termine della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) 2024, con un posto riservato ai paesi dei Continenti che non hanno ancora squadre qualificate ai Giochi, in modo da garantire il principio di universalità.

Al termine della fase a gironi verrà stilata una classifica generale che decreterà le otto formazioni che proseguiranno il loro percorso olimpico; si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta (quarti di finale) le prime due di ciascun raggruppamento più le due migliori terze. Gli accoppiamenti dei quarti di finale saranno i seguenti:

QF1: 1 vs 8

QF2: 2 vs 7

QF3: 3 vs 6

QF4: 4 vs 5

Le formazioni vincitrici dei quarti accederanno alle semifinali con il seguente schema:

SF1: WQF1 vs WQF4

SF2: WQF2 vs WQF3

La manifestazione si concluderà naturalmente con le gare valide per le medaglie: finale 3°-4° posto e finale 1°-2° posto.

La composizione delle squadre qualificate sarà completata, in base al World Ranking FIVB, al termine della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) 2024, con priorità ai Paesi dei Continenti che non hanno ancora squadre qualificate ai Giochi, per garantire il principio di universalità.

Il sistema di qualificazione e i regolamenti dei tornei di pallavolo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono disponibili QUI.

(Fonte: Federvolley)