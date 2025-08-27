A Cembra la Trentino Curling World Cup: dieci squadre da tutto il mondo in gara al PalaCurling

Sarà il PalaCurling di Cembra a trasformarsi, da venerdì 29 a domenica 31 agosto, nel palcoscenico della Trentino Curling World Cup 2025, prestigioso torneo internazionale che porta in Valle di Cembra dieci squadre tra le più forti del panorama mondiale. L’evento è organizzato dall’Associazione Curling Cembra in collaborazione con il Trentino Curling Cembra e si colloca a poco più di 160 giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Per il curling italiano si tratta di un appuntamento storico: «Mai l’Italia e il Trentino hanno ospitato una gara di questa portata e prestigio» spiega il campione trentino Amos Mosaner, protagonista con la nazionale azzurra e padrone di casa al torneo.

Le dieci squadre partecipanti saranno suddivise in due gironi all’italiana di sola andata. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali, in programma domenica mattina alle ore 10, mentre la finale si disputerà domenica pomeriggio alle ore 14.

Tra i protagonisti ci sarà il Team Retornaz, con gli azzurri Mattia Giovanella, Sebastiano Arman e lo stesso Mosaner, reduci da un’estate di intensa preparazione: «Per arrivare qui abbiamo fatto tre settimane di allenamenti sul ghiaccio e due settimane fa siamo arrivati fino alle semifinali al Baden Master in Svizzera» racconta Mosaner. «A Cembra ci saranno dieci delle prime venticinque squadre del ranking mondiale e almeno quattro sono davanti a noi in classifica: sarà un torneo difficile, ma puntiamo a raggiungere le semifinali e magari la finale davanti al nostro pubblico».

Il percorso verso le Olimpiadi passa anche da Cembra. L’Italia, come paese ospitante, non dovrà affrontare i tornei di qualificazione, ma potrà concentrarsi esclusivamente sulla preparazione. «C’è ancora tempo prima dei Giochi» sottolinea Mosaner, «ora penso solo a crescere giorno per giorno. A metà settembre sarò in Canada per il primo slam della stagione, poi ci aspetta il ritiro e i Campionati europei in Finlandia a novembre, il test più importante in vista delle Olimpiadi, perché si giocherà con lo stesso format di Milano Cortina 2026».

La Trentino Curling World Cup anticipa di poche settimane un altro appuntamento internazionale di rilievo, il Fis Nordic Festival, in programma in Val di Fiemme dal 18 al 21 settembre. Ancora una volta il Trentino si conferma crocevia degli sport invernali e laboratorio d’eccellenza in vista delle Olimpiadi.