Summer Camp Trento 2026: aperte le iscrizioni

Le iscrizioni ai Summer Camp Trento per l’estate 2026 sono ufficialmente aperte. Torna infatti uno degli appuntamenti sportivi ed educativi più attesi dalle famiglie trentine, promosso da Trento Academy, A.C. Trento 1921 e U.S. Acli Trentino, con una proposta che unisce calcio, crescita personale e socialità, diffusa su tutto il territorio provinciale.

Non si tratta soltanto di camp estivi dedicati allo sport, ma di un vero percorso formativo pensato per bambine e bambini, dove il calcio diventa strumento di relazione, comunicazione e sviluppo del senso di gruppo. Lo staff, composto da tecnici e preparatori atletici formati dal club di via Sanseverino, proporrà allenamenti strutturati, attività ludico-sportive e momenti educativi dentro e fuori dal campo, con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti un’estate intensa sotto il profilo umano oltre che sportivo.

La grande novità dei Summer Camp Trento 2026 è il camp residenziale “BeSuperNatural”, realizzato in collaborazione con Aerat e in programma dal 20 al 24 luglio. L’esperienza si svolgerà al Centro di formazione e vacanze di Candriai, con allenamenti al campo sportivo di Sopramonte. I ragazzi soggiorneranno in struttura con pernottamento e pasti inclusi, alternando il calcio ad attività a contatto con la natura: orienteering, visita a un apicoltore, escursioni, arrampicata, una gita al lago di Terlago e momenti di condivisione serali. Un format immersivo che punta a sviluppare autonomia, spirito di squadra e consapevolezza ambientale.

Accanto alla proposta residenziale restano centrali i camp diurni, cuore storico del progetto. Sono previsti anche camp di specializzazione per chi già pratica calcio e vuole perfezionare la tecnica individuale, con strumenti innovativi e circuiti tecnici dedicati, oltre a momenti di gioco come le sfide 3 contro 3 nel campo gonfiabile. Spazio anche ai portieri, che potranno allenarsi con tecnici qualificati coordinati dal preparatore della prima squadra gialloblù, Nicolas Cancarini. Tutti gli iscritti riceveranno il kit ufficiale del camp, mentre per i portieri sono previsti anche guanti e paragomiti specifici.

I camp diurni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalla mattina al tardo pomeriggio, per sette settimane complessive. Le attività interesseranno cinque impianti nel capoluogo – Briamasco, Cristo Re, Villazzano, Talamo e Sopramonte – e quindici località della provincia, dal Primiero alla Piana Rotaliana, dalla Valsugana alla val di Non, passando per val di Fiemme, val di Sole, valle delle Chiese, Altopiano della Paganella, Rovereto, Mori e Garda. In calendario anche la presenza di alcuni giocatori della prima squadra del Trento, che incontreranno i giovani partecipanti per allenamenti, foto e autografi.

I numeri dello scorso anno confermano la crescita costante dell’iniziativa: nel 2025 i Summer Camp Trento hanno registrato 795 iscrizioni per 720 ragazzi coinvolti in 21 camp diurni, seguiti da 55 tecnici e 41 aiutanti in 17 località. Sono stati somministrati 4.488 pasti e richiesti 300 buoni di servizio provinciali, utilizzati da oltre il 38% degli iscritti, con un risparmio medio per famiglia di 133 euro. I questionari di soddisfazione hanno evidenziato un voto medio di 9 per qualità/prezzo, 8.7 per la competenza degli allenatori e un 40% di partecipanti tornati anche dall’anno precedente.

I camp sono rivolti a ragazze e ragazzi nati tra il 2013 e il 2018, coinvolti in allenamenti, giochi e attività sportive formative, con il supporto delle società calcistiche del territorio, parte attiva nell’organizzazione. Una rete ampia che rafforza il legame tra il club gialloblù e le realtà locali.

Il presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca, sottolinea come il progetto rappresenti un investimento sul futuro, non solo sportivo ma anche educativo, in una logica di collaborazione con le società del territorio. Sulla stessa linea Michele Mariotto, presidente di U.S. Acli Trentino, che evidenzia la crescita costante delle adesioni e ricorda alle famiglie la possibilità di utilizzare i buoni di servizio provinciali per alleggerire la quota di iscrizione.

Le iscrizioni ai Summer Camp Trento 2026 sono già attive. Tutte le informazioni sono disponibili sui siti ufficiali di A.C. Trento e Acli Trentino, oltre che via mail e telefono dedicati.