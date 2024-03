L’inchiesta. Il comandante Carlos: dal marxismo-rivoluzionario all’Islam

Dal marxismo-rivoluzionario alla guerra anti-sionista, dalle stragi e attentati alle stazioni e ai treni a “mercenario” komeinista, dal Sudan alle carceri francesi, l’itinerario di Ilich Ramírez Sánchez, meglio conosciuto come Comandante Carlos, Carlos lo Sciacallo o semplicemente Carlos, per raggiungere l’Islam.

I collegamenti tra alcuni movimenti di sinistra già negli anni 1970-1980 e una frazione dell’Islam radicale è un fatto storico comprovato, anche in Italia.

Gli anni rossi

Nato in una famiglia della piccola borghesia di Caracas, il giovane venezuelano è cresciuto in un ambiente molto segnato politicamente, come dimostra il modo in cui i suoi genitori hanno chiamato i loro tre figli: “Valdimir”, “Ilich” e “Lenin”. Tra di loro, i figli della famiglia Sanchez formano un tributo vivente al rivoluzionario russo Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. “Ho vissuto la mia infanzia in un’atmosfera intrisa di misticismo rivoluzionario”, scrisse in seguito Carlos. È quindi con un destino chiaro che questo futuro amante del kalashnikov si unirà alla Gioventù Comunista, organizzazione clandestina della sua città, ha solo 15 anni.

Pochi anni dopo, vicino alla maggior età, l’aspirante guerrigliero attira l’attenzione di un agente del KGB nel continente americano. All’epoca, il responsabile sovietico lo vedeva già come un futuro burocrate comunista del Terzo Mondo. Borsa di studio in tasca, Ilich andò a Mosca per studiare, con la benedizione della polizia politica locale. Ma le sue avventure notturne, imbevute di alcol e donne, così come le sue ripetute critiche all’URSS, lo portarono ad essere escluso dalla “patria del socialismo”. Dopo questa prima disillusione politica, l’esilio dal blocco orientale ha fatto il grande passo. Disgustato dal burocrate russo, decise di impegnarsi in una lotta armata, seguendo le orme del giovane Guevara “el Che”, il ragazzino.

Sanchez è scelto per essere il braccio armato della “diplomazia delle bombe”.

Cercando una “motivazione” al suo fucile mitragliatore, il “cane sciolto” prende rapidamente affetto per la lotta antisionista. “All’età di vent’anni, questa vocazione [di rivoluzionario] è stata un punto di svolta quando la rivoluzione mondiale è stata incarnata per me nella causa palestinese”, ha poi confessato nel suo libro “L’Islam Rivoluzionario”. Così, nel 1973, Ilich aderì al Fronte Popolare per la Liberazione Palestinese (FPLP), in prima linea nella guerra contro lo Stato di Israele.

Guidata da Wadie Haddad, morto il 28 marzo del 1978 nella Repubblica Democratica Tedesca (dove aveva sede primaria il “gruppo Carlos”, poi spostata in Yugoslavia e Bulgaria) ugualmente conosciuto sotto il nome di battaglia Abou Han, l’organizzazione marxista operò una svolta strategica cruciale nel corso del decennio. In cerca di sostegno politici e militanti in seno a una gioventù europea segnata dagli eventi del 1968, il gruppo terroristico decise di estendere i suoi abusi mortali oltre i confini mediorientali. Cosa c’è di meglio della “propaganda attraverso i fatti” per far bollire le vene degli adolescenti in cerca di brividi prima di terminare gli studi. Giovane, spericolato e seducente, Sanchez viene scelto per essere il “braccio armato” di questa diplomazia delle bombe. Il suo nuovo nome: Carlos. La sua professione: un mercenario “internazionalista”. Trascorso diversi mesi di intenso addestramento di guerriglia nel deserto, “El Chacal” (lo sciacallo) è pronto a balzare nel Vecchio Continente.

Dall’Internazionale all’Umma

Dopo un fallito tentativo di assassinio e un attentato con l’esplosivo per le strade di Londra, il “combattente” del PFLP raggiunge le Francia. Confortabilmente stabilitosi a Parigi, la leggenda di Carlos prende forma con rumore, sangue e furore. Nel 1974 e nel 1975, Carlos portò non meno di sei attacchi sul territorio francese: tiri di lanciarazzi contro aerei israeliani, , attacco con granate alla Drugstore-Saint-Germain, autobombe davanti agli uffici dei giornali,… come bouquet finale, il “comandante” spara a sangue freddo a due ufficiali dell’intelligence francese e ne ferisce gravemente un terzo. Circondato da tutti i lati, alla fine fuggì dalla Francia.

Nello stesso anno, l’attivista antimperialista raggiunse finalmente il culmine della sua fama a Vienna, dove guidò la sua operazione più famosa e spettacolare: la presa di ostaggi dell’OPEC. Incaricato dal suo leader Wadie Haddad di uccidere il ministro delle Finanze della Persia e il ministro del petrolio saudita, falli’ nel suo compito ma ottenne un successo più fenomenale: salire al rango di “capo militare” del terrorismo e cominciare ad accumulare milioni di dollari per le sue operazioni di “gruppo mercenario” a pagamento.

Berretto militare su capelli lunghi, barba di tre giorni, occhiali da sole, sigaro, giacca di pelle… Fuggito dall’Austria ad Algeri, Carlos cade sotto i riflettori dei media, apparendo sull’asfalto dell’aeroporto di Houari Boumediene come un vero “Che” dei tempi moderni.

Una situazione che non piace al suo superiore militare, che decide di separarsi da questo elemento troppo instabile e indisciplinato.

Ma nella vita di Carlos, quando un’avventura finisce, inizia un’altra. Prima di essere definitivamente bandito dal Fronte Popolare per la Liberazione Palestinese, l’internazionalista si era convertito all’Islam in un campo di addestramento nello Yemen, in solidarietà con i suoi fratelli d’armi. Decisivo l’incontro con i religiosi iraniani. E cosi’ verso la fine degli anni ’70, Carlos trova Allah e si mette al servizio (pagato) di Khomeini, creando una sua “cellula” anti-americana con base a Parigi.

Ricercato da tutta la polizia occidentale va in Libano per rifugiarsi. Da Beirut ordinò una serie di attentati a Parigi. Il suo obiettivo: assicurarsi il rilascio della compagna e del suo braccio destro, Magdalena Kopp, della Frazione Armata Rossa, e Bruno Bréguet, entrambi detenuti nelle carceri francesi. Il “ricatto alla bomba” aveva già funzionato in un altro paese europeo e dal 1982 al 1983, le “bombe” di Ilich uccisero 11 persone e ne ferirono 190.

Yemen, Libia, Siria… scacciato dagli ultimi paesi che accettano ancora di accoglierlo, Carlos è stato finalmente catturato in Sudan dalla polizia francese nel 1994. Al timone c’era Charles Pasqua, all’epoca ministro degli Interni, che non lo perdonò mai per aver ucciso agenti della DST vent’anni prima. Condannato in Francia nel 1997, 2011 e 2013, l’ormai vecchio Carlos ancora oggi languisce nella “Centrale” di Poissy, nelle Yvelines.

Tagliato fuori dalla sua attività mercenaria, l’assassino, come un buon marxista, è tornato alla teoria. Dal fondo della sua cella, ha avuto il tempo di concettualizzare una particolare ideologia. Al crocevia tra un terzo mondialismo di sinistra e un fanatico pan-islamismo, Carlos ha compiuto la stupida impresa di riunire la religione musulmana e il marxismo in un’unica dottrina.

“Il terzo mondismo da solo ora non soddisfa più i bisogni” della lotta “Oggi gli uomini hanno bisogno di un nuovo internazionalismo. (…) L’Islam, con il messaggio di universalità che trasmette, mi sembra l’unica “contro-cultura” in grado di contrastare la rete totalitaria che sta prendendo piede in questo momento.». L’anti-sionismo prima, l’anti-occidentalismo e l’anti-americanismo dopo, il mercenariato per « sopravvivere » e « trovare rifugi » sono superati per il ritorno all’ideologia pura con il rifiuto della società dei consumi e la denuncia di una decadenza europea… Usando la retorica marxista per difendere l’Islam e il misticismo islamico per giustificare la persistenza del suo marxismo, il militante passa costantemente dalla falce e martello alla spada.

“Gli ultimi europei, che hanno mantenuto l’orgoglio delle loro origini, coloro che sono ancora fedeli all’eredità dei loro padri, verranno ad abbracciare l’Islam”, l’unica soluzione per salvaguardare i loro valori in un continente post-cristiano o per difendere l'”eredità spirituale ereditata da una lunga storia” contro il “feticismo materialista”. Parola di Carlos.

Come prova di ciò che sta suggerendo, Ilich Ramirez Sanchez osserva che “la Francia, a causa dei flussi migratori nati dalla colonizzazione e dalla neo-colonizzazione, è già e per decenni dar al-Islam [terra dell’Islam]”. Quindi, nessuna realtà scientifica, islamo-sinistra? La storia e la “decomposizione del marxismo” dimostrano il contrario. O come dice Carlos: “Il mio ideale comunista è rimasto completamente invariato. (…) L’Islam ha rafforzato le mie convinzioni rivoluzionarie.”

Marco Affatigato