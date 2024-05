Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan è uscito in India. Il film documentario approfondisce la vita di Shane MacGowan, cantante e compositore della band punk irlandese The Pogues. Diretto da Julien Temple, il film combina filmati d’archivio inediti della band e della famiglia MacGowan con l’animazione del leggendario illustratore Ralph Steadman.

Celebra l’iconico frontman fino al suo 60° compleanno, dove cantanti, star del cinema e fuorilegge del rock ‘n’ roll si riuniscono per onorare la sua eredità. Inoltre, è stato trasmesso su BBC Four il 30 novembre 2023.

Shane Patrick Lysaght MacGowan (nato il 25 dicembre 1957 a Royal Tunbridge Wells, in Inghilterra, e morto il 30 novembre 2023 a Dublino) è stato un rinomato cantautore e musicista irlandese. È meglio conosciuto come il cantante principale e paroliere principale della band punk celtica The Pogues1

Il film Crock of Gold percorre le tappe della sua vita, dall’infanzia al suo iconico compleanno celebrativo. L’artista è deceduto lo scorso anno e il suo funerale è diventato occasione per celebrare l’orgoglio irlandese.

Presentato al Trento Film Festival introduce a in un argomento che, in questa edizione, è stato molto spesso oggetto di interesse: la musica e la tradizione dell’isola verde irlandese, che nel tempo ha sempre saputo conservare intatte le sue radici, anche musicali, anche linguistiche. Il titolo è lapalissiano.