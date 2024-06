L’opinione: la direttiva sulle «CASE GREEN»: Inutile, iniqua e soprattutto irrealizzabile.

Poco più di un mese fa al Parlamento Europeo (ecco perché è importante la scelta che verrà fatta questo fine settimana) è passata con un voto a maggioranza che appoggia la Commissione Europea (l’Italia e l’Ungheria hanno votato contro , mentre Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia si sono astenute) la Direttiva Europea sulle Case Green.

Ci sono voluti più di due anni di dibattito parlamentare e la cosiddetta “direttiva Ursula” sulle “case green”, che impone norme per il risparmio energetico a tutti gli edifici, pubblici e privati, è stata approvata dall’Ecofin, il Consiglio Europeo dei ministri delle Finanze.

Anche se il testo non è così massimalista come la bozza originale del 2021, che divideva le case in classi energetiche e prevedeva sanzioni molto dure (incluso il divieto di affittare o vendere) per i proprietari i cui immobili non erano conformi alla classe prescritta. La nuova direttiva comunque impone degli obiettivi molto ambiziosi e comporta comunque un costo enorme per i proprietari di immobili.

In che cosa consiste la nuova direttiva?

Viene richiesto ai Paesi Ue di realizzare un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici che garantisca entro il 2050 la decarbonizzazione di tutti gli immobili, in linea con gli obiettivi di emissioni zero di tutta l’economia europea. Per arrivare a ciò le tappe intermedie sarebbero una riduzione di almeno il 16% dell’utilizzo di energia entro il 2030 da parte delle abitazioni e una del 20-22% entro il 2035. Le nuove costruzioni, invece, dovrebbero essere a emissioni zero già dal 2030. Scompaiono, quindi, i diktat inclusi nella proposta iniziale riguardanti il passaggio da una categoria energetica a un’altra. Nel 2040, poi, dovrebbero essere eliminate completamente le caldaie alimentate a combustibili fossili, che, comunque, non potrebbero essere più sovvenzionate già dall’anno prossimo, il 2025.

Questa direttiva ha tre “i”: è inutile, iniqua e soprattutto irrealizzabile.

Irrealizzabile, prima di tutto, per motivi di natura sia politica che pratica: prevede che sia recepito dagli Stati e interventi e costi enormi in un tempo troppo ristretto.

Inutile poiché i dati dell’Unep (United Nations Environmement Programme) sono molto eloquenti: tra il 1850 e il 2021 i Paesi dell’attuale Ue hanno prodotto il 13% delle emissioni di anidride carbonica, senza contare quelle indirettamente causate attraverso la propria presenza economico-politica nel resto del globo, mentre nel 2021 la percentuale di gas serra responsabilità della Ue era solo del 7%. Un 7% che, ricordiamolo, va confrontato con la quota dell’economia mondiale rappresentata proprio dall’Unione Europea, il 18,5%. Significa che inquiniamo molto meno della metà della media in proporzione a quanto produciamo economicamente

Inique perché costringe le famiglie ad attingere a risparmi sempre più esigui o i governi, a sostituirsi ad esse, aumentando i debiti e distogliendo risorse da altre finalità più utili per raggiungere obiettivi che, anche nella remota ipotesi fossero realizzabili, non sarebbero di alcun reale beneficio per i cittadini.

Devo aggiungere un ulteriore ‘’i’’ come invasiva perché deve essere realizzata attraverso un reticolato di interventi, di tipo fiscale e normativo, che incidono sia nelle dinamiche del mercato, sia extra-mercato (tasse ambientali, ad esempio). I cui esiti sono fallimentari, producendo, come ha sempre sostenuto la Scuola Austriaca di economia, effetti non intenzionali di azioni intenzionali.

E a pagare saranno tutti i proprietari ma anche gli inquilini.

Quanto costerà al Paese? Al Paese niente! Ai proprietari e agli affittuari certamente si. Secondo le stime Ance: su 12 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni non risulterebbero idonei a rispettare le performance energetiche richieste. Secondo l’ultimo rapporto Enea: circa il 75% degli immobili presenti nei comuni italiani sarebbe stato realizzato prima della Legge 10/1991, la norma che regola i consumi dell’energia negli edifici pubblici e privati. Sempre stime Enea, il 74% delle abitazioni italiane, cioè 11 milioni, apparterrebbero a classi energetiche inferiori alla D, nello specifico il 34% in G, 23,8% in F e 15,9% E. La previsione peggiore è quella di Federcepicostruzioni: 9,7 milioni di edifici da ristrutturare, per cui sarebbe necessario investire mille miliardi di euro. Un po’ meglio il Rapporto Cresme-Symbola: 3,2 milioni di immobili per l’adeguamento del 16% dei consumi entro il 2020, comportano un costo di 320 miliardi di euro, circa. Ma giusto per renderci conto delle dimensioni: il superbonus è costato quasi 129 miliardi e ha già creato problemi gravi alla tenuta dei conti pubblici.

La direttiva Ue non prevede alcun incentivo. Tutto il costo ricadrà sulle spalle dei proprietari di immobili che, obbligatoriamente, saranno ribattuti sugli inquilini e nuovi locatari e dopo il fallimento del super-bonus, interventi statali per alleviare i costi sono sempre più indigesti.

Purtroppo, i promotori di questa direttiva sono convinti che il capitalismo sia incompatibile con la preservazione dell’ambiente. Sono mossi da quel che viene ormai chiamato: socialismo ambientale. Accanto al socialismo abitativo, che mira a regolamentare gli affitti, abbiamo ora quello ambientale, che limita il diritto di proprietà sull’immobile per scopi ecologisti.

Marco Affatigato