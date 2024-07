YAMAHA’S 2025 OFF ROAD COMPETITION RANGE

er oltre mezzo secolo, Yamaha è stata in prima linea nelle corse motociclistiche fuoristrada e la sua illustre storia agonistica parla da sola. In questo periodo, le moto off-road Yamaha si sono garantite titoli costruttori, campionati del mondo piloti e numerose vittorie in gara.

Questo importante impegno nelle gare garantisce che le moto Off-Road Yamaha offrano prestazioni e affidabilità di massimo livello, oltre a riflettere il suo spirito di competizione e la ricerca incessante della vittoria.

Utilizzando tecnologie all’avanguardia e le conoscenze acquisite gareggiando sui circuiti più impegnativi al mondo, la gamma Off Road Competition 2025 è una testimonianza della volontà di Yamaha di superare i limiti di ciò che è possibile, offrendo ai piloti agilità, potenza e controllo impareggiabili, che derivano da un patrimonio di vittorie in tutti i campionati.

Nel mondo delle competizioni nulla è immutabile e gli ingegneri sono costantemente impegnati ad apportare miglioramenti. Per il 2025, i modelli da competizione Yamaha sono stati meticolosamente perfezionati per aumentare il loro vantaggio competitivo con miglioramenti significativi in aree critiche per risparmiare tempo in pista, migliorando al tempo stesso la sensazione del pilota.

Per soddisfare le esigenze di tutti i piloti, dai professionisti esperti ai principianti e ai giovani piloti che sperimentano per la prima volta la guida fuoristrada, le moto Off Road Competition Yamaha includono qualcosa per tutti, dalla YZ450F alla leggendaria PW50.

UNA FORMULA VINCENTE: LA 2025 YZ450F

La mission definitiva di una moto da corsa è semplice: vincere le gare. E la YZ450F è esattamente questo: la moto da corsa per eccellenza.

Progettata pensando al successo, la YZ450F è destinata a vincere. Ma non si ferma qui, perché c’è anche l’attenzione per offrire un’esperienza di guida entusiasmante e piacevole.

Le fondamenta su cui si fonda YZ450F sono l’applicazione della “formula vincente”, i piloti incrementano il proprio ritmo, aumentano la loro motivazione per raggiungere risultati migliori. Per questo è stato adottato un approccio allo sviluppo incentrato sul pilota.

La YZ450F 2025 è dotata di una nuova sospensione posteriore per migliorare la stabilità in un’ampia varietà di circostanze di guida. Questo, insieme alle impostazioni riviste delle sospensioni posteriori, contribuisce a migliorare la sensazione di trazione in uscita dalle curve e la sensazione di aderenza durante i salti.

Anche le impostazioni delle sospensioni anteriori sono state migliorate per adattarsi alle modifiche della parte posteriore: la lunghezza della molla è stata aumentata per aumentare la pressione interna di precarico, le valvole dell’idraulica sono state modificate, dall’attuale forma circolare a una forma più triangolare, mentre la dimensione dei fori di ingresso dell’olio è stata aumentata per ottimizzare il flusso. Ciò si traduce in un avantreno più stabile e in una maggiore maneggevolezza generale della moto. Le modifiche alle sospensioni anteriori sono state riviste per offrire al pilota una sensazione di smorzamento più consistente su tutti i terreni e condizioni di guida, specialmente in frenata e in curva.

I nuovi supporti del motore anteriore sono stati progettati per migliorare il bilanciamento complessivo del telaio, abbinando al contempo le modifiche alle sospensioni, modificando la rigidità del telaio per renderlo meno sensibile alle forze esterne, migliorando, infine, la stabilità.

Per migliorare ulteriormente la rinomata affidabilità di YZ450F in un utilizzo gravoso e continuo, l’efficienza di raffreddamento della frizione è stata migliorata, con l’aumento del numero di fori che lubrificano la frizione, portato da sei a 18.

Anche l’esperienza di guida è stata migliorata, con una sella di nuova concezione caratterizzata da un unico strato di materiale superficiale e un design senza cuciture, senza giunti e saldature, mentre le nuove staffe delle pedane in alluminio si fissano più saldamente al telaio e forniscono una sensazione di maggiore connessione con la moto.

Nuova concezione dei pulsanti sul manubrio, per evitare ai piloti di premere il pulsante sbagliato mentre indossano i guanti. La 2025 YZ450F presenta inoltre un nuovo set di manopole dell’acceleratore che riduce la pressione sul pollice del pilota.

In conformità con le nuove normative FIM sul rumore per il 2025, il livello di rumore della YZ450F è stato ridotto grazie a un nuovo sistema di scarico. E ottimizzando l’alimentazione e fasatura di accensione la controllabilità e la connessione dell’acceleratore sono state migliorate per fornire un carattere di guida più preciso. Tutte queste impostazioni possono essere regolatea , consentendo al pilota di personalizzare l’assetto della propria moto modificando le impostazioni del motore e delle sospensioni in base alle proprie esigenze.

La nuova grafica completa il look per il 2025 e coloro che desiderano emulare i propri eroi MXGP possono scegliere la Monster Energy Yamaha Racing Edition, ispirata ai colori del team ufficiale Yamaha MXGP. La YZ450F 2025 è disponibile a partire da luglio.

UN VINCITORE COLLAUDATO: YZ250F

La YZ250F è una delle moto più apprezzate dai motociclisti che cercano la migliore combinazione di potenza controllabile, maneggevolezza agile e resistenza Yamaha. Per il 2024 ha ricevuto un aggiornamento significativo, tra cui un nuovissimo telaio derivato dalla YZ450F, una geometria rivista e un tubo di raccordo riposizionato, che abbassa il baricentro per consentire curve più agili e cambi di direzione più rapidi.

Ottenendo non meno di 15 vittorie nella classe MX2 lo scorso anno con i piloti Jago Geerts e Thibault Benistant, la YZ250F è una contendente collaudata. Per il 2025 è stata ulteriormente perfezionata con un nuovo link delle sospensioni posteriori e le corrispondenti impostazioni delle sospensioni sia posteriori che anteriori che migliorano la trazione in uscita dalle curve, portando la YZ250F a un livello superiore nella manovrabilità in pista.

Come per YZ450F, il sistema di scarico è stato ridisegnato per produrre un livello sonoro inferiore in linea con le normative sul rumore del 2025 della FIM. Inoltre, le caratteristiche di potenza sono state ottimizzate per ottenere una risposta fluida e controllabile ai bassi regimi e una risposta lineare ai medi regimi.

L’app Power Tuner1 consente di mettere a punto le caratteristiche di potenza della YZ250F per un’esperienza di guida personalizzata.

Il gruppo comandi e l’alloggiamento dell’acceleratore sono stati perfezionati per migliorare l’esperienza di guida, riducendo al minimo il rischio di premere il pulsante sbagliato indossando i guanti, mentre le nuove grafiche completano il look Icon Blue.

Nel 2023, la YZ250F ha portato Yamaha a vincere il quarto campionato costruttori consecutivo nella MX2. Con il ritorno della Monster Energy Yamaha Racing Edition, i piloti possono godersi le prestazioni vincenti nei colori MX2 di Yamaha. La YZ250F 2025 è disponibile a partire da agosto.

PERFEZIONAMENTO DI MODELLI LEGGENDARI

Yamaha produce moto da cross a due tempi da oltre 50 anni e, per il 2025, le leggendarie YZ250 e YZ125 saranno ulteriormente perfezionate per migliorare l’esaltante esperienza di guida di queste moto iconiche.

L’impareggiabile esperienza a due tempi fa un altro passo avanti verso la victoryYZone grazie a un radiatore modificato e l’introduzione di clicker di compressione della forcella senza attrezzi, il che rende ancora più semplice migliorare la guida. La grafica e il manubrio aggiornati completano il nuovo look nei nuovi colori Icon Blue, mentre le YZ250 e YZ125 Monster Energy Yamaha Racing Editions aggiungono il look MXGP alla tecnologia derivata dalle competizioni. La YZ250 sarà disponibile da ottobre, mentre la YZ125 da settembre.

La gamma YZ a due tempi è completata con la YZ65 e la YZ85, due giovani moto da corsa costruite utilizzando la tecnologia sviluppata dalle loro sorelle maggiori. Realizzati secondo gli elevati standard Yamaha, questi modelli con capacità ridotta presentano le grafiche Icon Blue aggiornate per il 2025. I modelli per giovani motocross saranno disponibili negli showroom a partire da luglio.

IL PRIMO PASSO PERFETTO

Yamaha è impegnata da tempo nel soddisfare le esigenze dell’intero mercato del fuoristrada, con modelli rivolti a tutti i piloti, dai più abili e talentuosi ai principianti di tutte le età.

E poi c’è l’icona: la PW50. Forse una delle motociclette più famose al mondo, la “PeeWee” è da oltre 40 anni la scelta numero uno per la prima esperienza di un bambino sulle due ruote. Con la trasmissione completamente automatica e i freni al manubrio, il leggero due tempi è la moto per principianti definitiva e ha venduto oltre 400.000 unità fino ad oggi. Per il 2025 la PW50 ha una nuova grafica Icon Blue ispirata ai modelli da corsa.

ACCESSORI ORIGINALI YAMAHA

Tutte le motociclette fuoristrada Yamaha possono essere ulteriormente migliorate con un’ampia gamma di accessori originali Yamaha, inclusa la linea di componenti ad alte prestazioni Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR) sviluppati appositamente per le gare.

Coloro che cercano prestazioni da corsa autentiche dalla loro YZ o WR possono essere certi che ogni parte GYTR Performance è stata accuratamente testata e valutata dai piloti ufficiali Yamaha prima di essere rilasciata al pubblico.

Yamaha offre inoltre una gamma completa di lubrificanti Yamalube e prodotti per la cura delle macchine, sviluppati e miscelati internamente per garantire standard sempre elevati.

ATTREZZATURE DA MOTO PADDOCK BLUE E MX

Sviluppata da Yamaha in collaborazione con Alpinestars, l’ultima collezione di capi tecnici Yamaha MX comprende maglie, pantaloni e guanti, oltre a protezioni per il corpo nella guida fuoristrada e pantaloni e giacche da enduro. Ogni pezzo del kit è realizzato con materiali di prima qualità e presenta design esclusivi di fabbrica.

E per distinguersi nel paddock, le collezioni Paddock Blue offrono qualcosa per tutti, dall’abbigliamento da squadra alla collezione da strada, tutto nell’iconico Yamaha Racing Blue e con il logo Yamaha Racing.

E per coloro che vogliono abbinare la propria YZ all’edizione Monster Energy Yamaha Racing, è disponibile anche l’abbigliamento replica ufficiale Monster Energy Yamaha MXGP, decorato con il marchio Monster immediatamente riconoscibile.