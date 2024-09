Gli Europe a Trento: staccati oltre 3000 biglietti

Si è svolta martedì sera a Trento, sul palco della Trentino Music Arena, l'unica data italiana del tour della famosa band Europe. Gruppo di hair metal svedese celebre per successi come: The Final Countdown, Seven Doors Hotel, Rock the Night, Carrie e On Broken Wings (solo per citare alcuni dei più famosi pezzi della band)

Si è svolta martedì sera a Trento, sul palco della Trentino Music Arena, l’unica data italiana del tour della famosa band Europe. Gruppo di hair metal svedese celebre per successi come: The Final Countdown, Seven Doors Hotel, Rock the Night, Carrie e On Broken Wings (solo per citare alcuni dei più famosi pezzi della band)

Il gruppo composto da Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland si è esibito sul palco della Trentino Music Arena, davanti a più di 3000 spettatori giunti da tutte le parti d’Italia per rivivere le emozioni della musica degli anni ’80, arrivando fino ai giorni nostri con le note di una band di culto per gli appassionati del genere e non solo.

Il concerto, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara in collaborazione con Barley Arts è stato l’unico appuntamento italiano di un tour che ha toccato diversi paesi europei. Nel 2023, in occasione del 40° anniversario dell’album d’esordio della band nel 1983, gli Europe avevano organizzato un altro tour di 18 concerti lungo tutto il continente.

La scaletta della tappa trentina del nuovo tour degli Europe ha visto la band esibirsi in 16 brani scelti tra i più grandi successi del gruppo: On Broken Wings, Rock the Night, Walk the Earth, Scream of Anger, Sign of the Times, Hold Your Head Up, Carrie, War of Kings, Stormwind, Open Your Heart, More Than Meets the Eye, Eden, Ready or not, Superstitious, Cherokee, oltre ovviamente a The Final Countdown.

Il concerto, che ha visto la presenza anche di una rappresentanza della Trentino Volley Femminile con il coach Davide Mazzanti, è stato aperto dalle band nostrane (e trentine) Undertone e Nereis.

In merito, Andrea Barchiesi, vocalist dei Nereis, ha affermato: “Gli Europe sono i nostri idoli. Siamo al settimo cielo per essere stati selezionati direttamente da loro per suonare. Trento offre possibilità incredibili con i suoi contest e le sue iniziative. È una sensazione immensa cavalcare questo palco, suonare in casa. Non penso che sia stata solo fortuna, facciamo un genere compatibile con la musica degli Europe. Il nostro è un genere che varia tra il rock alternativo e il metal progressive“.

Anche gli Undertone hanno mostrato la propria soddisfazione per l’aver aperto il concerto di una band così importante e, per bocca di Andrea Lascala e Giacomo Dallavalle, hanno affermato: “Aprire il concerto degli Europe è una grande sfida. Noi suoniamo una musica sporca, variegata, complessa. Cerchiamo di raggruppare varie influenze. E ora il nostro obiettivo è finire il secondo disco. Sappiamo che può essere difficile fare musica con questo genere lontano da quello che il grande pubblico chiede oggi, ma rimaniamo fedeli a ciò che ci piace fare.”

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento – us)