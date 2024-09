L’opinione: la vita è piena di lotte e sofferenze

Viviamo in un Mondo che richiede pazienza e spirito di resistenza, non di resilienza. E’ anche vero però che ci sono sempre cose nella vita che dobbiamo sopportare con perseveranza e superare con tranquillità e , purtroppo, sofferenza. Del resto la vita è piena di lotte e sofferenze di ogni tipo ed ognuno di noi ha le proprie, più grandi o più piccole ch’esse siano, ma sempre importanti. I problemi sono inevitabili, ma mio padre mi ha appreso che un problema quando è un problema ha sempre una soluzione e che sono una realtà della vita di ognuno di noi da cui non possiamo prescindere. Quello che è necessario tentare di fare è quello di trasformare positivamente il problema in risorsa. Non lo insegno io o qualche filosofo o politico-rivoluzionario: è il principio di trasformare il veleno in medicina.

Avere paura ad affrontare i problemi non serve a niente. È necessario affrontarli e prenderne la parte positiva. I giovani alberelli vengono scossi facilmente anche da una lievissima brezza, ma quando crescono diventando alberi alti e robusti rimangono fermi anche nella tempesta più turbolenta, se hanno radici ben piantate nella loro terra. Allo stesso modo, se le nostre radici non sono ben piantate, allora si è colpiti anche dai ‘’venti’’ dei piccoli problemi. L’unico modo è quindi ben radicarsi e diventare forti. Proprio come alberi possenti e quando sviluppiamo una grande forza non saremo piegati neppure dalle più forti tempeste. Anzi! Le potremo addirittura trovare stimolanti e sviluppare ancor più una forza interiore. Questo perché, anche se non ci facciamo caso, anche noi come l’albero cresciamo ogni giorno.

E nello stesso impercettibile modo dell’albero, piantando bene le nostre radici, nutriamo la nostra crescita giorno dopo giorno facendoci diventare ‘’persone’’ che hanno uno scopo: non essere schiavi ma cittadini e così divenire acqua pulita che manda via quella sporca. Certamente all’inizio c’è da lottare contro l’acqua sporca ma ne usciremo soddisfatti, anche se non avremo fama o fortuna, poiché sapremo distinguere rapidamente ciò che è corretto da ciò che è sbagliato, la vera essenza di tutte le cose. Diventeremo cittadini e quali siano le nostre circostanze, saremo in grado di pensare al benessere sociale.

Marco Affatigato